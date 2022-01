Anticipazioni Il Paradiso delle signore: un nuovo amore all’orizzonte

Nelle prossime puntate del 2022 de Il Paradiso delle signore sesta stagione, la vita sentimentale di Vittorio avrà dei risvolti da non credere

E’ cominciata una nuova settimana de “Il Paradiso delle Signore” e gli avvenimenti e le storie attorno al grande magazzino di abbigliamento a Milano, nei gloriosi anni ’60, tiene incollati gli spettatori alla tv. Tra le vicende che tengono banco in questi giorni c’è sicuramente la vita sentimentale di Vittorio Conti.

Proprio intorno a lui ci saranno dei risvolti in qualche modo sorprendenti. E’ alla ricerca di una nuova stabilità sentimentale, e farà di tutto per trovare un amore che gli possa cambiare la vita. Non è ancora chiaro chi sarà la sua nuova fiamma, ma tutto lasciava pensare a Tina Amato, che seppur sposata con Sandro Recalcati, potrebbe provare interesse per Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, la difficile situazione sentimentale di Vittorio

Le cose, però, sono cambiate: anche perché la cantante si è concentrata maggiormente su suo marito. E ora Conti potrebbe avvicinarsi a Gloria, la capo commessa, oppure alla cognata Beatrice. E non si esclude per nulla un riavvicinamento alla moglie Marta. Loro si sono allontanati quando lei è partita e lui si è ritrovato solo. Vittorio si buttò anima e corpo nel lavoro, ma presto si ritrovò a vivere un tormento amoroso.

Il fallimento del suo matrimonio lo ha portato sull’orlo della depressione, ma poi si è ripreso. Da qui la decisione di costruirsi una nuova e solida vita sentimentale. E’ importante la figura di Tina, che è sempre stata al fianco di Vittorio, seppur soltanto come amica. Ma la figlia di Agnese potrebbe anche provare qualcosa di speciale per lui.