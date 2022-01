Terrorizzato dai cavalli: il vampiro più famoso confessa tutto

Esistono persone che hanno paura dei cavalli? Assolutamente sì! Ognuno vive dei timori personali dovuti da esperienze vissute o da semplici inclinazioni. Per questo non bisogna stupirsi se c’è chi teme un essere vivente così fiero e nobile. Nel suo caso però lo sgomento arriva proprio perché ha interpretato scene molto più spaventose, ecco chi è.

Per quale ragione essere sorpresi dalle manie e fobie delle star? Perché a volte accade che proprio per il lavoro che fanno, sia impossibile pensare che di conseguenza si spaventino di cosa assurde. In realtà, è proprio negli aspetti più semplici della vita che si ritrovano timori e preoccupazioni. Quindi, trattando nel dettaglio c’è una ragione specifica per l’attore che è letteralmente sconvolto da quanto accaduto.

Forse perché si tratta pur sempre di animali domati dall’istinto primitivo? Non c’è una ragione assoluta che a volte smuove esseri viventi come i cavalli a fare del male a qualcuno, ma di certo anche loro provano paura.

Possono attaccare per lo spavento, oppure perché sono semplicemente infastiditi. Come noi esseri umani manifestiamo le nostre emozioni anche con aggressività e violenza, lo fanno farlo anche loro.

Tra le tante fobie delle star, una di queste stupisce e sconvolge: attrice di fama internazionale ha paura degli specchi! La rivelazione è sconvolgente anche perché lei è bellissima, e sapere che ha il terrore del riflesso e anche de rivedersi in camere, è assurdo.

Sei pronto a scoprire chi è l’attore terrorizzato dai cavalli e perché?

Attore terrorizzato dai cavalli, incredibile rivelazione

Incredibile ma vero, le stranezze dei vip sono davvero assurde! Non solo per paure, ma anche per quanto riguarda trucchi di bellezza. C’è un’attrice che è letteralmente ossessionata da un capo di abbigliamento, e la ragione però potrebbe non essere così sconvolgente e assurda. Quella di oggi riguarda un attore di fama mondiale che ha avuto a che fare con morte e sangue, ma i cavalli sono il suo tallone d’Achille.

Stiamo parlando del vampiro della saga di Twilight Edward Cullen, il noto e amato Robert Pattinson! L’attore è sempre stato un amante della natura, è uno spirito libero al 100%, come fa ad avere paura di un animale così puro e stretto contatto con la natura?

La verità risiede in uno spiacevole evento di cui è stato protagonista: un trauma. In realtà, l’attore pur non reputandosi molto bravo, o forse proprio per questa ragione, ha avuto un brutto incidente con un destriero che lo ha letteralmente steso.

Fortunatamente nella pellicola dove ha recitato, Come l’acqua per gli elefanti non ha dovuto cavalcare nessun animale, differentemente dall’ex compagna Kirsten Stewart con la quale condivide la stessa paura. Lei in Biancaneve e il Cacciatore ha dovuto proprio fare un sacco in scene in sella ai cavalli.

Il sangue e l’orrore non lo hanno mai terrorizzato, ma dopo l’evento in questione ha così tanto timore che non si avvicina più ad un solo esemplare.