Delia Duran e un delicato segreto: la verità al GF Vip

Nella casa del GF Vip Delia Duran racconta un segreto delicato che riguarda lei e suo marito, L’amica cerca di fermarla: “Dimmelo senza microfono”

L’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip ha messo scompiglio. Come i fan del programma sanno bene, lei è la moglie di Alex Belli, che prima di uscire dal programma ha avuto un’intensa “liason” con Soleil Sorge, attualmente ancora in gioco. Una situazione intricata, con un “perfido” incastro che ha messo in difficoltà Soleil e in imbarazzo molti altri inquilini della casa. Tuttavia, Delia ha trovato anche la solidarietà di alcuni partecipanti, in particolare donne.

Del resto lei è la moglie “tradita” (usiamo le virgolette perché il marito e Soleil parlano solo di amicizia) e come comprensibile ha trovato qualcuno che la sostiene. Ad esempio c’è Miriana Trevisan, altro personaggio discusso del reality. Lei e Delia hanno stretto una bel legame, sacramentato dall’antipatia di entrambe nei confronti della Sorge. E qualche sera fa la Duran si è confessata proprio con Miriana, parlando del rapporto del marito con l’influencer.

GF Vip, la confessione di Delia spiazza il pubblico

A quanto pare Delia sa che Alex e Soleil avrebbero avuto “momenti di intimità” durante la permanenza nella casa, e giustamente la sudamericana ha spiegato di sentirsi umiliata. Intanto che vive questa difficile esperienza anche lei nella casa del Grande Fratello, si dice pronta a farsi conoscere per chi è davvero. In particolare, Delia ha confidato all’amica di avere un peso che si porta dietro da troppo tempo.

Leggi anche -> Delia Duran provoca Soleil Sorge e zittisce Alessandro Basciano: è caos nella Casa

A quel punto Miriana le ha proposto di parlarne in privato. “Vuoi dirlo senza microfono?”, ha detto Miriana. “Puoi chiedere a loro (la produzione, ndr) di farlo senza microfono. Magari puoi dirlo in privato”, ma poi Delia ha parlato normalmente spiegando che da molto tempo sta cercando di avere un figlio da Alex. “Purtroppo non succede mai nulla, forse ci vuole un metodo un po’ più forte e particolare, ma so che è difficile farlo”.

