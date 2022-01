“Crudeltà e falsità”: notte turbolenta al Gf Vip, sfogo durissimo

Al GF Vip, subito dopo la diretta con Alfonso Signorini, c’è stato un durissimo sfogo. La vippona non le ha mandate di certo a dire e sui social ha pronunciato queste forti parole.

Al GF Vip i colpi di scena non mancano mai! Nessuno, infatti, si sarebbe mai aspettato che la sorpresa a Sophie Codegoni si sarebbe trasformata da un momento di gioia ad un vero e proprio la dramma. La mamma dell’ex tronista, dopo aver pronunciato parole d’amore nei confronti di sua figlia, non si è di certo risparmiata nei confronti di Jessica Selassiè accusandola di aver avuto un atteggiamento falso e poco sincero perché non avrebbe mai confermato l’interesse che nutre nei confronti di Alessandro Basciano.

La Princess ha replicato affermando di non aver mai negato l’interesse che prova per lui e ci è rimasta visibilmente male per le dure parole ricevute. Per questo motivo è crollata dopo la diretta. A consolarla ci hanno pensato i suoi compagni di viaggio, rassicurandola su come stanno realmente le cose e aggiungendo di non vederla affatto come la persona negativa che è stata descritta.

Anche fuori dalla casa qualcuno non ha apprezzato le parole di Valeria, la mamma di Sophie Codegoni, e sui social si è lasciata andare ad un durissimo sfogo.

Clarissa Selassiè difende sua sorella Jessica e stronca la mamma di Sophie al GF Vip

Clarissa Selassiè non ha affatto apprezzato le parole che Valeria ha utilizzato nei confronti di sua sorella al Grande Fratello Vip e per questo motivo subito dopo la puntata si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram.

“Sono delusa” ha esordito Clarissa Selassiè su Instagram subito dopo la diretta con Alfonso Signorini su canale 5. “Scorrettezza, crudeltà e falsità” ha subito aggiunto non mandandole di certo a dire. “E soprattutto bugie, tante bugie” ha proseguito, non facendo tanto mistero di non aver apprezzato quanto detto dalla mamma di Sophie Codegoni nei confronti di sua sorella Jessica, che è rimasta profondamente rubata dalle parole da lei utilizzate.

“Non sprecare le tue lacrime” si è poi rivolta Clarissa a sua sorella. “Hai un animo buono e sensibile“ ha aggiunto. “Lo sanno tutti ed io ti amo con tutto il mio cuore” l’ha poi rassicurata anche se probabilmente lei non potrà mai leggere queste parole, considerato che si trova nella casa più spiata d’Italia.

“Vederti piangere mi crea un dolore enorme e mi fa male il cuore” ha poi proseguito. “Non puoi immaginare la grande donna che sei e quanto vali. Guai a chi tocca le mie sorelle. Guai” ha poi concluso, non mandandole di certo a dire.