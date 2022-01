Volano stracci al GF Vip: Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo ai ferri corti

Al GF Vip sono volati stracci tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo. Tra i due i rapporti non sono di certo dei migliori.

Al GF Vip nulla resta segreto o confidenziale. Lo sa bene Nathaly Caldonazzo che durante la scorsa diretta, dopo aver ricevuto una critica da Sonia Bruganelli, si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro di lei.

L’opinionista, infatti, aveva notato che nella casa più spiata d’Italia si sono formati due gruppi ed in uno ad individuato uno formato da persone con una carriera importante alle spalle all’altro no. In quello dei “meno famosi”, la moglie di Paolo Bonolis ci aveva inserito la Caldonazzo che non ha affatto gradito e dopo la diretta l’ha invitata a documentarsi, aggiungendo anche che a lei allora dovrebbe trovarsi un uomo che la faccia viaggiare a bordo di un aereo privati, mandandole una frecciatina su alcune precedenti dichiarazioni.

Questa sera Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo al GF Vip non se le sono di certo mandate a dire, non risparmiando nessun colpo tra loro.

Nathaly Caldonazzo fa una precisazione al GF Vip e critica Sonia Bruganelli

Nathaly Caldonazzo queste sera al Grande Fratello Vip ha avuto modo di potersi confrontare con Sonia Bruganelli e quest’ultima ha ammesso di non provare una particolare stima nei suoi confronti, se vogliamo dirla così, in quanto non ha apprezzato che anni fa si era presentata all’inaugurazione del suo negozio pretendendo un omaggio in quanto personaggio pubblico.

La moglie di Bolis ha confidato che lei non era stata nemmeno invitata e per questo motivo non ha gradito il gesto. La Caldonazzo si è difesa affermando che è stato un loro amico in comune, che l’ha portata all’evento, ad averle detto che c’era un omaggio per lei non comprendendo probabilmente le intenzioni della Bruganelli.

Nathaly però ha dichiarato di non aver apprezzato le parole dell’opinionista quando ha affermato che lei non ha una carriera, aggiungendo che ci si dovrebbe informare prima di parlare considerato che lei ha sempre lavorato nel mondo del teatro e dello spettacolo. Sonia ha ribadito che anche lei ha una carriera, aggiungendo che lei intendeva dire che c’è chi nella casa del Grande Fratello Vip ha una massiccia carriera in tv rispetto ad altri senza voler denigrare nessuno.

Alfonso Signorini ha provato a ristabilire l’ordine, ma sembra chiaro che tra le due non ci sia particolare stima e simpatia. Tant’è che non sono riuscite a trovare un punto di incontro.