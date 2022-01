Non perdete per nessuna ragione al mondo l’Oroscopo di oggi, il motivo? Gli Astri stanno letteralmente cambiando le carte in tavola, e gli avvertimenti sono palesi! Segni raccogliete le vostre energie e recuperate il temperamento del vostro elemento naturale: acqua, terra, aria e fuoco! Insomma, ci sono delle notizie che vi serviranno per questa giornata, specialmente se il lunedì non è andato bene.

I pianeti influenzano i segni e le loro rispettive case alterando gli equilibri spirituali dei nostri amici dell’Oroscopo di Instanews. Mercurio retrogrado avanza a gamba tesa tra le stelle dello Zodiaco, e voi come vi sentite oggi? Il lunedì è come sempre influenzato dall’energia del blu Monday, cioè l’intensità dello stress da recupero dal weekend raggiunge davvero le stelle nel firmamento! Ma per alcuni dei nostri fedeli seguaci ci sono delle notizie utili per riprendersi dalla giornata precedente, mentre per altri ci sono dei consigli essenziali che potrebbero fargli ottenere la tranquillità. Cosa succede? Rispetto a ieri, tutto è cambiato, guarda come!

Torna l’energia potente e innovativa di Mercurio retrogrado! D’altronde cosa c’è di più rivoluzionario di un pensiero nella vita delle persone? Momenti di stasi si alternano a fasi di transizione, cioè: o ci si fissa o si cambia idea su un determinato argomento. Perché vi dico questo? Facciamo un breve ripasso per come affrontare la settimana.

La settimana seguirà proprio questo mood. Si tratta di un momento delicato e particolare che segna la ripartenza dei segni dello Zodiaco. Come vivere la retrocessione del pianeta del pensiero? Ascoltando i desideri, ma senza cadere vittima delle proprie trappole.

Sbagliare è umano, ma perseverare nei difetti dei segni, è un guaio! Mercurio è il pianeta della idee e delle riflessione, ed in questo suo posizionamento, cioè retrogrado, influenza in maniera considerevole il modo di ragionare sulle cose che più vi interessano in questo periodo, o peggio vi farà intestardire su qualcosa che avevate ormai dimenticato.

Ecco come i segni migliori e i peggiori della giornata, vivono questo cambiamento drastico.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo di oggi 17 gennaio 2022: i 3 segni top e i 3 segni flop, tu dove sei?

Oroscopo dei 3 segni top, che rinascita!

Salutiamo i nostri amici che oggi saranno imbattibili, si tratta di: Capricorno, Pesci e Sagittario, che squadra! Il team composto dagli elementi: aria, acqua e fuoco, combinano un bel mix di energie. Se sei dell’Aquario consulta l’oroscopo perché sei quarto nella lista dei top player. E’ bastato un solo giorno per vedere la situazione ribaltata, il segno dei Pesci viene superato dal Capricorno che solo ieri era secondo, ma c’è una ragione per ciò. Una motivazione simile a quella che vede il Sagittario surclassare l’Aquario, ecco cosa succede.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo: come sarà il 2022 delle Vergine? Amore, soldi, lavoro

Amici del Capricorno come vi sentite oggi ad avere tutto sotto controllo e siete al 1° posto? Sappiamo che siete gli organizzatori dello Zodiaco per eccellenza, ma siamo anche a conoscenza del fatto che niente potrà farvi cambiare idea, ma oggi possiamo stupirvi. Il vento del cambiamento di Mercurio retrogrado vi dona più riflessività, e di conseguenza penserete di più alle vostre idee e a quello che vi viene proposto. Ragione per cui in amore siete il partner perfetto e a lavoro sarete i più produttivi! Consigli: cavalcate l’onda quando avete le corna dalla parte giusta dell’Oroscopo! Sfruttate le possibilità che vi si presentano senza tirarvi indietro, è il momento giusto.

Che dire degli introversi ed energici Pesci? Siete un uragano di energia a tutti gli effetti! Se lunedì siete stati imbattibili, mentre adesso al secondo posto del podio, non significa che vivrete male questo giorno, ma che avete ancora tante carte da giocare. A lavoro sarete efficienti e creativi come sempre, ma è proprio nell’amore che darete il massimo! Il pianete Venere si sposa con i pensieri generati da Mercurio, specialmente perché è proprio nei sentimenti che troverete l’energia che vi è mancata in passato. Consigli: vivete appieno la forza dell’amore e condividetelo come solo voi sapete fare, preparerete lo scenario per un’ottima sorpresa ad Aprile!

Infine, ma non meno importante, c’è il Sagittario! Come un fuoco latente di un vulcano scavalca le posizioni e prende ciò che gli spetta: la felicità! Siete ottimisti di solito, ma diciamoci la verità, in quest’ultimo periodo non ve ne è andata bene una, ma adesso non avete scuse perché gli Astri sono dalla vostra parte. Siete amanti dei viaggi lo sappiamo, ma non è il momento dal punto di vista lavorativo, ma per l’amore! Che significa? Consigli: cogliete l’occasione per viaggiare con la mente e fare una crescita personale e con il vostro partner, sfruttate la buona ventura.

Arrivano i 3 segni flop, è meglio se vi riguardate!

Siamo giunti agli sfortunati del giorno: Toro, Scorpione e Leone! Cos’è successo? Soltanto ieri stavate messi parecchio meglio, ma c’è una ragione per questo. La riflessività generata da Mercurio retrogrado è un’arma a doppio taglio che influenza il vostro modo di essere e non vi farà dare il meglio di voi stessi. Terra, acqua e fuoco, come potete giocarvi il vostro elemento naturale?

LEGGI ANCHE -> Oroscopo: come sarà il 2022 del Cancro? Amore, soldi, lavoro

Iniziamo con il 12° posto del Toro, cosa vi succede? Il vostro essere pragmatici e concentrati al tempo stesso per quale ragione si scontra con Mercurio retrogrado? Dovreste cavalcare l’onda e invece state sprofondando nell’abisso di voi stessi. La ragione risiede nel fatto che non amate i cambiamenti e l’effetto del pianeta vi porta a ragionare su aspetti della vostra vita che per ora traballano e di cui non siete sicuri. Consigli: non fermatevi, ma lasciatevi andare alle emozioni ogni tanto. Pure se fanno male, siate coraggiosi in amore e a lavoro ne avrete bisogno: conflitti in vista!

Passiamo al più ombroso dello Zodiaco, lo Scorpione! Siete sempre giudicati come il segno più avverso, ma in realtà solo pochi sono a conoscenza del fatto che siete morbidi dietro la corazza che vi siete creati con le delusioni che nel corso della vita vi hanno fatto soffrire. Proprio per questo, rimuginerete tanto sul passato, azione che non giova se incentivata da Mercurio. Questo potrebbe portarvi a innervosirvi senza motivo e senza trovare la soluzione adatta. Consigli: sia in amore che a lavoro cercate di mantenere la calma, passate del tempo in luoghi pacifici e state lontani da ciò che vi dà noia.

Infine, arriva il Re dello Zodiaco, il Leone. Cosa succede al segno che per eccellenza non teme niente e nessuno? Il coraggio non vi manca, ma non è vero che siete imperturbabili. Siete sensibili e impulsivi, infatti il fuoco che è il vostro elemento si incendierà insieme alla continua riflessione sul passato data da Mercurio. Siete una miccia sul punto di scoppiare, ma in questo momento le azioni repentine potrebbero farvi sbagliare in modo irreversibile. Consigli: fermatevi e non abbiate fretta, il bel tempo arriverà.