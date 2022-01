Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: colpo di scena dopo 10 anni d’amore

Clamoroso colpo di scena nella storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: dopo 10 anni, arriva il fulmine a ciel sereno.

Clamoroso annuncio da parte di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia che, sin dai primi anni insieme, ha fatto sognare tutti con una storia d’amore bella, semplice e pulita coronata dai fiori d’arancio e dalla nascita delle figlie Sole e Celeste, ha iniziato il 2022 con una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Tomaso Trussardi è entrato nella vita di Michelle Hunziker dopo la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti. Conquistare la sua fiducia non è stato facile, ma con gentilezza e in punta di piedi, Tomaso ha saputo conquistare il cuore di Michelle che si è lasciata andare nuovamente all’amore al punto da aver pronunciato il fatidico sì per la seconda volta e aver allargato la famiglia con le piccole Sole e Celeste. Non tutte le favole d’amore, però, durano per sempre ed oggi, la coppia ha annunciato la propria decisione.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la decisione sul matrimonio: “Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita”

Con una nota stampa, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker annunciano la separazione. Dopo alcuni rumors secondo i quali la coppia stava affrontando un periodo di crisi, la conduttrice svizzera e il rampollo della famiglia Trussardi hanno annunciato la decisione di separarsi.

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

E’ questo il messaggio che la Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di diffondere attraverso una nota stampa. Un comunicato breve a cui non seguiranno ulteriori dichiarazioni.

Michelle e Tomaso Trussardi, sin dall’inizio della loro storia, hanno sempre protetto la propria privacy da gossip e pettegolezzi vari regalando alle proprie bambine serenità e tranquillità ed è ciò che hanno deciso di fare anche adesso.

Quello di Michelle e Tomaso è stato un amore grande che ha fatto sognare tutti i fan della conduttrice. L’annuncio della separazione arriva in concomitanza del compleanno della conduttrice. Il prossimo 24 gennaio, Michelle spegnerà 45 candeline e sarà sicuramente un giorno che trascorrerà con i tre, grandi amori della sua vita: le figlie Aurora, Sole e Celeste.