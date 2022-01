Jessica Selassiè crolla nella notte al GF Vip: a consolarla è proprio Lui

Jessica Selassiè è crollata dopo la diretta al Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. A consolarla ci ha pensato proprio Lui!

Jessica Selassiè non ha vissuto una puntata facile nelle scorse ore durante l’ultimo collegamento con Alfonso Signorini al GF Vip. La Princess infatti di tutto si sarebbe aspettata tranne che la sorpresa a Sophie Codegoni diventasse un attacco nei suoi confronto.

Alfonso Signorini durante il corso della puntata ha permesso all’ex tronista di Uomini e Donne di incontrare sua madre e lei, oltre a spendere parole d’amore per la sua piccola, ci ha tenuto a metterla in guardia da alcune persone che secondo lei non sarebbero vere amiche. Il conduttore le ha ovviamente chiesto a chi facesse riferimento e lei senza indugio ha fatto il nome della Princess che si è recata sul posto per un confronto diretta.

La mamma di Sophie Codegoni l’ha accusata di essere falsa e di fare il doppio gioco con sua figlia, quando, secondo il suo punto di vista, avrebbe potuto dirle fin da subito di provare attrazione per lo stesso ragazzo, ovvero Alessandro Basciano. La Principess ha subito messo in chiaro di provare qualcosa per lui, ma secondo la donna non ha avuto un atteggiamento corretto. Per questo motivo Jessica Selassiè è crollata al GF Vip e a consolarla ci ha pensato Barù.

Barù consola Jessica Selassiè dopo il crollo al GF Vip: il video emoziona

Jessica Selassiè, subito dopo la puntata, è crollata in camera da letto in quanto non ha potuto negare di esserci rimasta male nell’aver sentito quelle dure parole nei suoi confronti poiché ritiene di aver avuto sempre una condotta limpida e sincera nei confronti di Sophie Codegoni.

LEGGI ANCHE: Volano stracci al GF Vip: Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo ai ferri corti

Nonostante ciò la mamma dell’ex tronista l’ha accusata di essere falsa e di non aver mai detto la verità a sua figlia e questo l’ha fatta stare male, ma a consolarla ci ha pensato Barù che senza dirle nulla è subito corso ad abbracciarla emozionando gli utenti della rete che non si aspettavano un simile gesto da parte sua.

Il nipote di Costantino della Gherardesca le ha fatto notare che ogni cosa che viene detta al Grande Fratello Vip viene riferita ed ascoltata e per questo motivo lei non ha nulla da rimproverarsi in quanto ha fatto tutto alla luce del sole e non deve rimproverarsi di nulla.

LEGGI ANCHE: Delia Duran fa una richiesta esplicita ad Alex Belli: la sua reazione gela tutti

Barù ha consolato Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip, provando a farle tornare il sorriso.