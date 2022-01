Royal Family: Kate è stata scavalcata. Non è lei la prima

Sono tempi duri per Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge è stata scavalcata da un altro membro della Royal Family. La notizia ha lasciato tutti senza parole

Kate Middleton ha acquisito una grossa popolarità ultimamente. La futura regina d’Inghilterra ha messo in mostra tutte le sue abilità da pianista, suonando per la prima volta in pubblico nel corso di un evento a favore delle vittime del Covid-19. L’esibizione si è tenuta presso l’Abbazia di Westminster e la moglie di William ha suonato in duetto con il cantautore Tom Walker.

La quarantenne ha rubato spesso la scena negli ultimi anni grazie ad alcuni abiti indossati in occasione di diverse uscite pubbliche. Il suo stile e la sua eleganza le hanno permesso di scavalcare l’altra prima donna della Royal Family, Meghan Markle, ultimamente alle prese con qualche problema a causa di alcune delusioni lavorative. Una su tutte, il flop del podcast su Spotify.

Ma Kate deve fare attenzione perché c’è qualcuno che le sta rubando la scena e non si tratta di Meghan. La Duchessa di Cambridge è sempre stata abituata a primeggiare negli ultimi anni ma c’è una persona che l’ha appena scavalcata. E si tratta di un’altra donna appartenente alla Royal Family britannica. Scopriamo insieme di chi si tratta e perché la notizia ha acceso un gran dibattito nel Regno Unito.

Sophie di Wessex scavalca Kate: il primato all’interno della Royal Family è suo

Sophie di Wessex è la moglie del Principe Edoardo, il quarto e ultimo figlio della Regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo. La contessa è sempre stata nota per i suoi viaggi e per le sue battaglie a favore della lotta contro la mortalità infantile. Sophie, che il 20 gennaio compirà 57 anni, ha ottenuto un primato che ha tolto a Kate Middleton: è suo il primo viaggio del 2022.

Mentre la Duchessa di Cambridge era ancora impegnata con i festeggiamenti per il suo quarantesimo compleanno, Sophie di Wessex ha intrapreso il primo Royal Tour del nuovo anno. Il viaggio è avvenuto il 10 gennaio. Destinazione Qatar. È stata lei, dunque, il primo membro della monarchia inglese a tornare ufficialmente al lavoro nel 2022. Sophie è atterrata a Doha per promuovere le attività dell’International Agency for the Prevention of Blindness di cui è Global Ambassador.

L’intento è quello di combattere le malattie agli occhi, anche quelle nelle forme più gravi. Nel corso della pandemia c’è stato un aumento di questo genere di patologie e la richiesta di interventi chirurgici è aumentata a dismisura in tutto il mondo. Sophie si è recata in Qatar per promuovere una raccolta fondi a favore di coloro che non possono permettersi questi interventi. Sophie Rhys-Jones, questo il suo nome alla nascita, ha anche incontrato delle donne afghane, rifugiate nell’emirato. Sophie è infatti da tempo sostenitrice del programma della WPS, la Women, Peace and Security Association.