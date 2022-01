Matrimonio a prima vista: la verità sui guadagni dei protagonisti

Matrimonio a prima vista, quanto guadagnano i partecipanti: la verità ha lasciato sconvolti i fan del famoso programma televisivo di Real Time

Sono sempre di più i fan di “Matrimonio a prima Vista”, il famoso dating show di Real Time, dove perfetti sconosciuti si sposano il giorno stesso in cui si conoscono per la prima volta. Da poco è andata in archivio la sesta stagione del programma, e c’è già l’attesa per la prossima edizione. Si tratta di una sorta di “esperimento sociale”, ma che ha molti risvolti intriganti che accendono l’interesse del pubblico.

Le coppie sono costruite ad arte, in maniera assolutamente “artificiale“. Ci pensa un complicato algoritmo ad inviduare in base a dei test conoscitivi le persone che teoricamente potrebbero stare bene insieme. L’accoppiamento definitivo viene, però, dato da un team di esperti. Ecco perché le coppie sono assolutamente create “a tavolino”. La scelta di questi single è sicuramente particolare: non si arrendono nella ricerca dell’amore e preferiscono che sia meglio affidare la loro sorte al caso.

Matrimonio a prima vista: gli sposi percepiscono soldi? Arriva la risposta chiarificatrice

Oppure si tratta di persone che vogliono provare un’avventura stimolante. Sono due le principali domande che i fan si pongono: la prima è se i matrimoni sono autentici, o semplicemente “finti”. L’altra è se i partecipanti percepiscono un compenso, oppure si lanciano in questa avventura gratuitamente. La prima risposta è assolutamente chiara: i matrimoni sono assolutamente legali e ufficialmente riconosciuti, tanto che se le cose non dovessero andare bene (e accade molto spesso) bisogna procedere con un regolare divorzio.

Anche la seconda risposta è affermativa: gli sposi percepiscono un compenso economico, elargito dalla produzione. Non è dato sapere la cifra precisa, ma non dovrebbe trattarsi di una somma particolarmente alta. Di certo, i partecipanti non si lanciano nell’esperimento per guadagnare, questo è certo. Così come è sicuro che non ci sono “risarcimenti” nel caso in cui le nozze non vadano a buon fine.

