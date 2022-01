Lacrime amare al GF Vip. Decisione inevitabile: “Lo lascio”

Il Grande Fratello Vip è andato in onda con il suo consueto appuntamento serale ieri 17 gennaio. La puntata è iniziata con la nuova concorrente, ma molto conosciuta dai telespettatori di questa edizione, Delia Duran.

Quest’ultima è la moglie di Alex Belli, tradita più volte dal marito con la gieffina e influencer Soleil Sorge.

La clip mandata in onda dal GF Vip parte proprio da Soleil e dalla provocazione che questa ha fatto a Delia durante la prima cena della donna.

Alex Belli, il solito furbo, non saluta sua moglie, ma difende subito la Sorge per cui ha anche pubblicato un tweet durante la settimana dove scrive: “L’unica che mi pensa ed è connessa con la mia essenza“.

Delia scoppia a piangere. Aveva chiesto un segnale al marito, ma lui continua a non capire e ad elogiare l’amante Soleil.

Nelle ultime ore, la new entry crolla nuovamente e arriva ad una conclusione: “Lo lascio“. Ma cosa ha scatenato queste lacrime? Scopriamolo insieme

Delia Duran e la decisione inevitabile al GF Vip: “Lo lascio“

Delia Duran continua ad avere dei crolli da quando è entrata al GF Vip. Prima l’impatto e lo scontro con Soleil Sorge, amante/amica di Alex Belli, e poi ogni concorrente domanda cosa è successo tra di loro.

E’ una ferita ancora aperta per la Duran che continua a non avere attenzioni dall’attore fuori dalla Casa.

Dopo aver letto il tweet di suo marito a favore di Soleil, Delia piange e si arrabbia contro di lui. Gli aveva chiesto un semplice messaggio per recuperare il loro rapporto, ma Alex continua a non capire e a mantenere saldi i suoi pensieri e il suo amore per la Sorge.

Nelle ultime ore, Delia ha un altro crollo e si sfoga con la concorrente ed ex Miss Italia, Manila Nazzaro.

La moglie di Belli ha visto un aereo a favore di Soleil e Alex: “Solex its real always connected“.

A mettere il dito nella piaga ci pensa anche la Sorge dicendo ironicamente e provocando: “Me l’ha mandato Alex“.

“Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo” dice in un secondo momento Delia in lacrime arrivata al limite di sopportazione.

“Aveva ragione Nathalie per quello che mi aveva detto [che è narcisista patologico, ndr], non ce la faccio più” continua la new entry parlando a Manila e aggiunge: “Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

Alex Belli ha capito le parola della moglie al volo…

Manila stringe in un abbraccio Delia e la consola. “Cerchiamo sempre di essere delle super donne anche quando la situazione davanti a noi è irrecuperabile. Il momento in cui realizzi è la parte più difficile” dice la Nazzaro motivando la gieffina a lasciare Alex se lo desidera.

“Alex ha una grandissima responsabilità e deve esserne consapevole, è in questo vortice mediatico del Super Io che gli appartiene, ma prima o poi finirà e capirà di aver fatto un errore” conclude Manila.

La gieffina crede che l’attore sia mosso dal successo dell’ultimo momento dimenticandosi della sua storia costruita in tre anni. Alex sta dando per scontato Delia.

Dalla parte della Duran ci sono anche Katia Ricciarelli che le ha consigliato di non piangere quando deciderà di mollare il marito, e Miriana Trevisan, che le ha suggerito di pensare a se stessa e godersi questa opportunità televisiva.

La Casa ha visto come si è comportato Alex Belli quando è stato eliminato dal gioco. Scontri inutili, un non saluto con Soleil, pareri su altre storie d’amore quando il suo stava naufragando.

I concorrenti sanno che la persona di cui non potersi fidare non è Delia, ma bensì l’attore. La decisione inevitabile della Duran è stata svelata e io non vedo l’ora che sia il giorno della puntata del GF Vip per vedere finalmente Alex Belli prendersi un meritato 2 di picche dalla moglie