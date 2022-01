Dopo Nathaly Caldonazzo, Alex Belli continua ad essere massacrato, ma il colpo arriva da Lei!

Nonostante sia uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip da più di un mese, Alex Belli continua ad essere uno dei protagonisti del reality show.

Da meno di una settimana, la moglie di Alex, Delia Duran, è entrata nella Casa per prendersi un periodo di riflessione su se stessa e sul suo matrimonio.

Belli, infatti, nei tre mesi di GF Vip, si è avvicinato molto all’influencer Soleil Sorge fino ad arrivare a baciarla più volte e forse è successo anche di più sotto le coperte.

Delia ha chiesto a suo marito di dimostrargli il suo amore ora che è entrata nella Casa, ma sembra che l’attore non abbia compreso.

Infatti, nella puntata del 17 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini mostra il tweet di Alex in cui elogia il comportamento di Soleil e “denigra” sua moglie.

Alex Belli continua a fare come crede, ma sta continuando a perdere sempre più consensi. Prima fra tutte Nathaly Caldonazzo che gli ha dato di “narcisista patologico” e adesso Lei!

Scopriamo insieme chi ha dato il colpo finale all’attore e cosa ha detto

Nella puntata del 17 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto fare i suoi auguri di compleanno all’interprete di Sandokan e attore, Kabir Bedi.

Per regalo, il GF Vip gli fa ricevere un bel messaggio dalla moglie Parveen Dusanj.

I telespettatori rimangono ammaliati dal loro amore. E’ un sentimento autentico, costruito in tanti anni, ma ormai indistruttibile.

Un amore non confrontabile con il sentimento che prova Alex Belli per sua moglie Delia.

Tre anni di relazione e l’attore non capisce che deve dimostrare qualcosa alla Duran e smettere di continuare a parlare e fare tweet a Soleil. L’hanno capito tutti, tranne Alex.

Anche la moglie di Kabir, che stava seguendo la puntata, si è interessata a questo triangolo amoroso. Aspettando il momento d’incontro con il marito, Parveen pubblica un tweet in cui esprime il suo pensiero sull’ex gieffino.

Lo ha massacrato dando il colpo finale per l’attore.

“Sto guardando il Grande Fratello Vip perché c’è Kabir Bedi, ma perché una donna dovrebbe voler stare con Alex Belli?” si domanda la Dusanj e continua: “Entrambe starebbero meglio senza di lui. Lasciate perdere quel ragazzo e costruite le vostre vite, donne. Con lui sono solo problemi“.

LEGGI ANCHE -> Delia Duran e un delicato segreto: la verità al GF Vip

La donna ha poi aggiunto di non diventare carne da macello per il successo televisivo di Alex Belli e consiglia ad entrambe le ragazze di “Andare avanti“.

LEGGI ANCHE -> Jessica Selassiè crolla nella notte al GF Vip: a consolarla è proprio Lui

Dopo l’attacco di Nathalie, di Adriana Volpe, di Sonia Bruganelli e pure di Alfonso Signorini, arriva anche la moglie di Kabir Bedi ignara di tutto quello che è avvenuto prima, ma che ha già capito tutto.

LEGGI ANCHE -> Volano stracci al GF Vip: Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo ai ferri corti

Il problema di Alex Belli, secondo me, è che non crede di aver sbagliato baciando più volte Soleil Sorge. Continua a parlare di un amicizia e anche quando parla d’amore nomina solo la gieffina e mai sua moglie Delia Duran.

Watching @GRANDEFRATELLO because of @IKABIRBEDI but WHY would any woman want to be with Alex Belli? Both women better off without him. Dump that guy & build your lives ladies – he’s BAD NEWS. Stop reducing yourselves to fodder for TV ratings. Focus on YOUR LIVES not him. Move on

— Parveen Dusanj-Bedi (@parveendusanj) JANUARY 17, 2022