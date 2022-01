Oggi è un conduttore Rai amatissimo, ma ricordate com’era da giovane?

E’ un conduttore Rai tra i più amati dal pubblico e colleziona un successo dopo l’altro, ma ricordate com’era da giovane? Foto.

Sono tanti in conduttori che hanno mosso i primi passi nel mondo della radio per poi essere rapiti dal fascino della televisione. Tra i primi a farlo c’è sicuramente Gerry Scotti che è poi diventato uno dei volti di punta di canale 5 nonchè il re dei game show. Anche tra i conduttori Rai sono tanti quelli che hanno cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo partendo dalla radio. Tra i tanti c’è anche il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Il conduttore di cui vogliamo parlarvi oggi è Amadeus. Classe 1962, Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il nome all’anagrafe, ha sempre avuto una grande passione per la musica. La grande occasione per trasformare la passione in un lavoro arriva grazie a Claudio Cecchetto che lo fa esordire negli anni ottanta a Radio Deejay, in qualità di DJ e si afferma successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta. Successivamente, con un talento innato, Amadeus conquista anche il piccolo schermo.

Amadeus da giovane: la foto del conduttore Rai che conquista tutti

Con il passaggio dalla radio alla televisione, Amadeus colleziona tantissimi successi sia in Rai che a Mediaset. Sono tante le trasmissioni condotte come Domenica In, L’Eredità, Music Farm, Formula segreta, Festivalbar, Affari tuoi fino ad arrivare a realizzare il suo più grande sogno. Nel 2020, infatti, la Rai gli affida per la prima volta la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo.

Con Fiorello come spalla, porta a casa un successo incredibile che ripete nel 2021 quando, in un Teatro Ariston senza pubblico per la pandemia, trionfano i Maneskin che, durante il terzo Festival di Amadeus, in programma dall’1 al 5 febbraio, tornano come super ospiti.

Durante i primi anni di carriera, Amadeus sfoggiava un look molto simile a quello attuale. I capelli erano più vaporosi con un ciuffo che tipico degli anni ’80. Ora, i capelli sono molto più corti e sul viso è apparso il pizzetto che, invece, diversi anni fa non sfoggiava.

Non è mai cambiato, invece, il sorriso contagioso con cui, ogni sera, entra nelle case degli italiani conducendo il game show preserale di Raiuno “Affari tuoi”.