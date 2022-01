“Lascio Amici, sono stati mesi intensi”: il messaggio toccante dopo l’addio

L’avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi è finita dopo pochi mesi: il messaggio d’addio sui social conquista tutti.

La scuola di Amici di Maria De Filippi ha aperto i battenti dallo scorso settembre. Per gli allievi è cominciata la fase più cruciale ovvero quella che porterà al serale che comincerà al termine dell’edizione attualmente in onda di C’è posta per te. Sono tanti i talenti che si sono già messi in mostra così come sono diversi i talenti che hanno dovuto abbandonare la scuola. Tra questi c’è sicuramente la cantante Nicol.

Tra le ultime allieve ad aver lasciato la scuola c’è la cantante Nicole che ha salutato i propri compagni e i professori durante l’ultima puntata del pomeridiano di Amici. Tornata a casa, Nicol ha deciso di rompere il silenzio e affidare ai social i suoi primi pensieri.

Nicol dopo l’addio ad Amici: “I sogni si realizzano mentre sei sveglio”

E’ un lungo messaggio quello che Nicol ha scritto su Instagram condividendo i propri pensieri con i suoi 50mila followers.

“È finita la mia avventura nella scuola di Amici. Per me è stato un onore cantare su quel palco. Il palco è proprio quello che cercavo, ciò che per un artista dovrebbe essere normalità, da due anni a questa parte è diventanto un lusso, un lusso per chi come me, muove i primi passi in questo mondo. L’amore che provo per la musica, per il palco, mi ha permesso di combattere contro paure che pensavo imbattibili. Prima di entrare, avevo timore anche a stare in mezzo alle persone, e da un giorno all’altro mi sono ritrovata davanti a milioni di telespettatori”.

“Grazie ad Amici ho avuto la conferma che si può fare, possiamo combattere le nostre paure. […] Sono stati 4 mesi che porterò nel cuore per sempre, assieme a tutte le persone che hanno viaggiato con me. Sono stati 4 mesi di possibilità: possibilità di studiare, di conoscere professionisti eccezionali, di mettermi in gioco, possibilità di cui farò tesoro da oggi in avanti. Perché è finita la mia avventura nella scuola di Amici, ma di certo non è finita la voglia di crederci ancora”, ha aggiunto.

Nonostante tutto, Nicol è pronta a lavorare intensamente per realizzare tutti i suoi sogni. “Mi state dimostrando un affetto incredibile, in tanti di voi si riconoscono in quello che vivo e scrivo. E l’unico modo che conosco per ricambiare questo affetto, è continuare a scrivere, a fare musica. Piano piano cercherò di rispondere a tutti quelli che mi stanno scrivendo. Ora un bel respiro… ci vediamo presto, ve lo prometto, ora più che mai I SOGNI SI REALIZZANO MENTRE SEI SVEGLIO”.