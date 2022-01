Occhio all’Oroscopo del 19 gennaio 2022: i 3 segni top e i 3 segni flop!

Aprite gli occhi e le orecchie amici dell’Oroscopo di Instanews, perché il nostro cammino tra le stelle è nel pieno delle sue risorse! Abbiamo già visto quali sono state le premesse di questa settimana, per niente facili, ma non per questo non ci si può rimettere in carreggiata. Energie ed elementi naturali sono in ballo, ma c’è un modo per avere la situazione sotto controllo. Scopri gli effetti di Mercurio e Venere retrogradi e la Luna in Cancro.

Affrontiamo le stelle così per come sono: lucenti, immense ed imprevedibili! L’animo umano sembrerebbe staccarsi sempre di più dalla spiritualità per avvicinarsi soltanto agli aspetti materiali della vita, ma niente di tutto ciò accade per gli amanti dell’Oroscopo. Oggi i segni dello Zodiaco stanno letteralmente scalando le classifiche per prendersi ciò che meritano: felicità, amore e grandi progetti di lavoro. Restiamo in ascolto degli Astri, perché ci sono degli ottimi consigli che potrebbero aiutare i segni più fortunati a raggiungere quello che desiderano, e i più sfortunati a riprendersi un po’ di pace.

Immergiamoci in questo mare infinito di possibilità, fatto di luce e stelle. Come non essere felici quando si guarda la bellezza del cielo? La vita di tutti i giorni a volte ci distacca da quella che è la nostra essenza primordiale: assaporare la grandezza di un manto stellato e perdersi nel firmamento.

Osservare come i pianeti influenzano le nostre vita implica una certa riflessione, e di conseguenza una condizione di stasi. Come si fa durante le giornate piene della settimana a fermarsi un attimo?

Sfruttiamo i movimenti dell’Universo che ci accompagna nel nostro cammino. Abbiamo già parlato di Mercurio Retrogrado, pianeta del pensiero che più lento, si focalizza sulla mente dei nostri segni e fa raggiungere nuove consapevolezze. Ma al pianeta si aggiunge la sorella Venere e La Luna in Cancro.

Venere retrograda, proprio come Mercurio, sembrerà procedere all’indietro, ma in realtà il pianeta sarà solo più lento. Essendo il pianete dell’Amore per eccellenza, e in questo caso fermo nella casa del Capricorno, manifesta una grande potenza. Infatti, il periodo per gli incontri e le stabilizzazioni amorose per questo segno, saranno i migliori.

E la Luna in Cancro? Segna un altro momento delicato, specialmente per i segni d’acqua. Istintività e nervosismi, uniti all’intensità dei sentimenti, provocheranno situazioni di disagi dai quali però si potrà uscire vittoriosi. Come? Si tratta di un’occasione per conoscere sé stessi.

Scopriamo quali sono i segni migliori e i peggiori della giornata!

LEGGI ANCHE -> Arriva l’Oroscopo del 18 gennaio 2022: quali sono i 3 segni top e i 3 segni flop?

L’Oroscopo dei 3 segni top del giorno, sono una bomba!

Tenaci, speranzosi e ottimisti, questa è la triade composta da: Aquario, Sagittario e Vergine. Come ben sappiamo, solo gli arcieri dello Zodiaco sono ottimisti per natura, soprattutto rispetto i pessimisti e cinici Aquario e Vergine. Ma questa volta le carte in gioco sono cambiate. Aria, fuoco e terra sono gli elementi dei segni vincenti del giorno, come combineranno le loro energie in positivo? Se sei del Capricorno consulta il tuo oroscopo, sei al quarto posto.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo di oggi 17 gennaio 2022: i tre segni top e i tre segni flop, tu dove sei?

Il primo Astro da analizzare è proprio quello dell’Aquario: entusiasmo, lucidità mentale e quel pizzico di follia benevola che vi caratterizza, vi rendono i più forti e fortunati della giornata. La settimana è iniziata con il botto, infatti dalla terza posizione avete saputo sfruttare le tensioni del momento volgendole a vostro favore. Mercurio e Venere vi influenzano, ma continuate a mantenere il vostro spirito anticonformistico e leale. Consigli: sfruttate al massimo le possibilità che il cielo vi offre, potrete ottenere grandi risultati a lavoro e nuove intese in amore.

Passiamo al secondo posto che si incendia di passione, abbiamo gli amici del Sagittario! Innamorati dell’avventura e delle grandi emozioni, non vi annoierete mai questo è certo, e il vostro ottimismo vi spingerà lontano. E’ difficile vedervi giù di morale, a meno che non abbia a che fare con l’amore. Infatti, proprio grazie all’influenza di Mercurio e Venere, vi siete rimessi in sesto. Avete avuto tempo per pensare e per esprimere i vostri sentimenti. Consigli: è il momento giusto per esplorare nuovi orizzonti, non fare un viaggio, ma avanzare con la vostra crescita interiore in nuove consapevolezze che vi fortificheranno.

Infine, non possiamo non dare qualche notizia speciale anche al segno che fa della sua pragmaticità l’arma vincente, la Vergine. Segno di terra ben saldo ai suoi principi, difficilmente abbracciate il cambiamento, ma questa ventata di novità di Mercurio e Venere vi hanno dato la giusta dose di adrenalina per prepararvi alla Primavera. Nella stagione in questione ci saranno tante novità in arrivo. Consigli: pensate a voi stessi per una volta, sia in amore che a lavoro, imparate a dire di no. Il momento ve lo permette, quindi avanti tutta con un po’ di amor proprio.

Arrivano i 3 segni flop: consigli su come affrontare tutto!

Bene, bene… arrivano i tre sfortunati di turno: Ariete, Cancro e Leone. Altro che Mercurio e Venere retrogradi, qui ci vuole una bella guida per sostenervi durante questa giornata. Fuoco, acqua e fuoco, con quasi un tris di energie di elementi naturali, dobbiamo fare il punto della situazione. Specialmente al Cancro che con la Luna in Cancro dovrà fare i conti con i propri nervi e istinti latenti che tanto li scombussoleranno. Se sei dello Scorpione consulta il tuo oroscopo, perché te la sei scampata per poco.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo: come sarà il 2022 della bilancia? Amore, soldi, lavoro

Facciamo spazio ai guerrieri dello Zodiaco, perché questa volta avranno bisogno dei loro spazi per lottare. Sto parlando degli amici dell’Ariete! Siete un fuoco acceso, quasi mai latente, e la situazione vi sta facendo retrocedere. Pensate di avere tutto contro, ma si tratta di difficoltà del momento. Ve l’ho già detto, dovete pazientare, specialmente cercate di andarci piano con il pensiero. Siete i rimuginatori degli Astri per eccellenza, Mercurio vi sta facendo male per ora. Consigli: mantenete la calma cercando di allontanarvi da ciò che vi dà tensione sia a lavoro che in amore. Venere non vi rende più passionali, ma esigenti di attenzioni, ricordate che nessuno è nella vostra testa e non potete pretendere ciò che neanche voi avete capito di volere.

Alla posizione successiva c’è il Cancro: questa volta la Luna non ti dà una mano. O meglio, potresti volgere la situazione a tuo favore superando vecchie incomprensioni e raggiungendo nuovi traguardi sia a lavoro che in amore. Ma come fare quando l’istintività, il dubbio e l’incertezza regnano sovrani? Consigli: l’energia provocata dal Plenilunio potrebbe farvi tentennare e vivere di incomprensioni e scontri, ma c’è un modo per superare la situazione. Vivendo il momento, lasciatevi andare dal vostro elemento, l’acqua, e cogliete quello che c’è di buono dalla situazioni che vi si presentano. Vedrete, ritornerete in superficie.

Infine, all’ultima posizione abbiamo il Re dello Zodiaco, il fiero e coraggioso Leone. Com’è possibile vedervi in questa tragica posizione? Ostacolare il raggiungimento dei vostri obiettivi è quello che più vi addolora, specialmente quando provate che la riflessione generata da Mercurio, e l’amore potente di Venere, non sembrano andare per come desiderate. Ciò accade, perché siete in una fase di confusione, e né la mente, né le emozioni possono guidare il vostro istinto: Consigli: fermatevi un attimo e non prendete assolutamente alcuna decisione.