Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Il test di oggi riguarda i giorni della settimana: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Qual è il tuo giorno preferito? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Lunedì: sei una persona razionale. Spesso nascondi i tuoi sentimenti, anche se non disdegni la compagnia. Pensi sempre bene prima di prendere una decisione importante.

Martedì : sei una persona competitiva. Non hai paura di niente, faresti qualsiasi cosa pur di raggiungere il traguardo per primo. A volte dovresti capire che ci sono momenti in cui è giusto fermarsi e accettare la sconfitta con onore.

: sei una persona competitiva. Non hai paura di niente, faresti qualsiasi cosa pur di raggiungere il traguardo per primo. A volte dovresti capire che ci sono momenti in cui è giusto fermarsi e accettare la sconfitta con onore. Mercoledì : sei una persona che ama conoscere ogni giorno nuove emozioni. Ti piace stare in mezzo alla gente e conquistare tutti con il tuo entusiasmo.

: sei una persona che ama conoscere ogni giorno nuove emozioni. Ti piace stare in mezzo alla gente e conquistare tutti con il tuo entusiasmo. Giovedì : sei una persona che ama sognare. A volte resti a lungo con la testa tra le nuvole ma sei una persona che rispetta sempre tutte le regole.

: sei una persona che ama sognare. A volte resti a lungo con la testa tra le nuvole ma sei una persona che rispetta sempre tutte le regole. Venerdì : sei una persona passionale. Agisci d’istinto, senza pensare troppo alle conseguenze. A volte ti fai male perché non sempre in grado di prendere la decisione migliore.

: sei una persona passionale. Agisci d’istinto, senza pensare troppo alle conseguenze. A volte ti fai male perché non sempre in grado di prendere la decisione migliore. Sabato: sei una persona equilibrata. Ti piace il divertimento ma hai anche bisogno di una pausa ogni tanto. Ami stare in compagnia della tua famiglia e degli amici di vecchia data.

Domenica: sei una persona allegra. Il tuo buon umore è contagioso. Gli altri ti frequentano con piacere. Non sei particolarmente interessato al futuro, a te interessa vivere al meglio il presente.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo giorno della settimana preferito? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.