Tensione tra i Sussex: Harry e Meghan si dividono?

Pare che Harry e Meghan stiano vivendo delle ore di tensione. I Duchi di Sussex starebbero per prendere due strade diverse: ecco tutti i dettagli

Harry e Meghan riescono sempre ad attirare le attenzioni dei media di tutto il mondo. Questa celebre coppia è spesso presente in diverse trasmissioni radiofoniche e televisive, inglesi e non solo. Si parla di loro ogni giorno perché quasi quotidianamente c’è una nuova notizia che li riguarda. Il rapporto è sempre stato molto interessante dal punto di vista mediatico.

I Sussex hanno aumentato a dismisura la loro popolarità quando hanno deciso di lasciare il Regno Unito e, di conseguenza, tutti i ruoli legati alla monarchia britannica. Secondo un’intervista concessa ad Oprah Winfrey, il motivo sarebbe legato ad alcuni episodi spiacevoli accaduti durante la loro esperienza nel Regno Unito. Ecco perché si sono trasferiti oltreoceano.

Oggi Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli States, i Sussex avrebbero avuto delle discussioni ultimamente. Queste diatribe potrebbero portare i due verso strade diverse. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda che sta appassionando il popolo inglese.

Harry e Meghan divisi sugli Oscar: “Non la vuole incontrare”

Il prossimo 27 marzo è in programma la cerimonia degli Oscar. Come sempre, l’evento avverrà al Dolby Theatre di Los Angeles e quest’anno potrebbe esserci la presenza di due membri della Royal Family: Harry e Meghan. La coppia vive a pochi chilometri di distanza ma il motivo che potrebbe portarli ad assistere la cerimonia è il film Spencer, diretto da Pablo Larràin. Il film ricostruisce i momenti del divorzio tra Lady Diana ed il Principe Carlo.

Il ruolo di Lady D. è stato affidato all’attrice statunitense Kristen Stewart. Proprio la sua interpretazione sarebbe il motivo della discordia tra i Sussex. Pare che Meghan abbia apprezzato molto la Stewart, mentre Harry avrebbe un parere opposto. Secondo OK! Magazine, il figlio di Diana non avrebbe alcuna voglia di incontrare l’attrice che ha interpretato sua madre nel film e avrebbe chiesto a sua moglie di non presenziare alla cerimonia.

L’ex attrice statunitense, al contrario, vorrebbe esserci proprio per conoscere Kristen Stewart. I Sussex, poiché residenti vip in California, saranno sicuramente invitati ed il film potrebbe ricevere diverse statuine. La stessa interprete di Diana Spencer potrebbe vincere il Premio Oscar come miglior attrice protagonista. Mancano ancora due mesi alla notte degli Oscar ma Harry e Meghan hanno già acceso la serata!