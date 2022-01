Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Tutta la verità

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme per la terza volta? Le foto non lasciano alcun dubbio su cosa sta accadendo tra loro.

Belen Rodriguez da qualche tempo a questa parte è tornata di nuovo al centro della cronaca rosa. La bella modella argentina sembrava aver trovato la felicità al fianco di Antonino Spinalbese, con cui è nata la sua seconda figlia Luna Marie, ma dopo qualche tempo insieme ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere tornata single. Senza sbilanciarsi più di tanto sui motivi che l’hanno spinta a troncare la loro relazione.

Da quell’annuncio, gli utenti della rete hanno notato uno strano atteggiamento da parte della loro beniamina. Atteggiamento che ha stupito anche i paparazzi che hanno iniziato a seguirla per rubare l’ennesimo scoop e forse ci sono anche riusciti in quanto l’hanno immortalata al fianco del suo storico ex Stefano De Martino, facendo nascere il sospetto che tra i due ci sia l’ennesimo ritorno di fiamma, ma le cose stanno davvero così?

Stefano De Martino, Belen Rodriguez passa la notte da lui: è di nuovo amore?

Belen Rodriguez ovviamente non ha commentato gli ultimi scatti rubati, ma i paparazzi hanno continuato a seguirla scoprendo che nelle scorse ore ha passato la notte con Stefano De Martino. Attenzione però, come riportato la pagina Instagram Whoopsee, i due non erano da soli ma con loro c’erano anche Santiago, il loro bambino, Luna Marie e l’amica di lei Patrizia Griffini.

I due, riporta la pagina Instagram che li ha beccati insieme, avrebbero fatto di tutto per non farsi paparazzare provando a distrarre i paparazzi, ma purtroppo nulla di tutto questo è servito in quanto sono stati immortalati insieme ancora una volta facendo nascere sempre più il dubbio di un terzo ritorno di fiamma.

Belen e Stefano, è bene precisare, non hanno ancora commentato gli scatti che li vedono protagonisti e potrebbe anche non trattarsi di un ritorno di fiamma, in quanto i due hanno un figlio e potrebbero semplicemente comportarsi da genitori senza un secondo fine per i loro incontri, ma gli utenti del web sperano che tra loro sia nuovamente scoppiato l’amore. La loro relazione, senza alcun dubbio, ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo e dei social che spera ancora in un’altra chance per la loro storia.

I paparazzi sono convinti che ci sia un ritorno di fiamma per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma c’è chi come L’investigatore Social, esperto di gossip, che sostiene che tra loro l’amore sia finito e che stanno avendo semplicemente un rapporto civile da buoni genitori. Qual sarà mai la verità?