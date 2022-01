Il dramma dopo Vite al limite: la scelta finisce in modo tragico

Dramma per l’ex paziente: una delle più famose protagoniste di Vite al Limite ha avuto una sorte tragica qualche mese fa, ma del suo decesso si è parlato poco

Come sempre, le storie dei pazienti di “Vite al Limite” tengono il pubblico di Real Time con il fiato sospeso. Quasi sempre il dottor Nowzaradan riesce nell’intento e ottiene ottimi risultati con i suoi pazienti: gli obesi gravi che si rivolgono a lui perdono (letteralmente) centinaia di chili e tornano ad avere una vita normale.

Purtroppo, non tutte le loro storie finiscono bene. Considerando che praticamente tutti i pazienti della clinica fanno i conti con vari problemi di salute, spesso gravi, succede che qualcuno di loro non riesce a farcela. Ricordiamo, tra questi, la paziente Gina Krasley, scomparsa a 30 anni nel 2020. Purtroppo altri casi finiti in modo tragico non mancano.

Vite al Limite, la tragica storia della paziente che non ce l’ha fatta

Un’altra storia molto toccante riguarda Renee Biran: pesava quasi 290 kg e ha vissuto un percorso estremamente difficile. Inizialmente era una modella “curvy”, ma poi la dipendenza dal cibo ha prevalso, “distruggendo” il suo corpo. Ha intrapreso il percorso di cure dal dottor Now, ma le cose non sono mai andate bene. Grane sofferenza nel riuscire a perdere peso, e soprattutto alcuni problemi di salute non da poco.

Tra questi la sindrome di Guillan-Barré, che potrebbe averla uccisa. Si tratta di una malattia che porta molte complicazioni, soprattutto per chi è obeso. Rennee è morta il 14 maggio del 2021 a 56 anni. Di fatto non è mai riuscita a svoltare, anche se secondo il dottor Nowzaradan era prossima a poter fare l’intervento di bypass gastrico.

