La vincitrice del Grande Fratello Vip mamma per la prima volta: dolce annuncio

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. Le sue dolci parole hanno rapito il web.

Il Grande Fratello Vip le ha permesso, durante il corso della sua esperienza, di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo degli italiani che durante quel periodo ha avuto modo di andare oltre le apparenze. Tant’è che ha poi scelto di consacrarla come la prima vincitrice storica del format del reality show di successo di canale 5 dedicato ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Da quel momento di strada ne ha fatta e non solo dal punto di vista professionale, prendendo parte a numerosi progetti televisivi e non, ma anche nella sfera privata della sua vita. Tant’è che nelle scorse ore ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. L’annuncio di Alessia Macari, prima vincitrice del Grande Fratello Vip ed ex personaggio del mini mondo di Avanti un altro, ha scaldato i cuori dei suoi fedeli sostenitori che si sono sciolti nel leggere le dolci parole scelte per rivelare loro la nascita della sua prima figlia.

Alessia Macari è diventata mamma: l’annuncio della vincitrice del Grande Fratello Vip

Alessia Macari, sul suo profilo Instagram, ha annunciato la nascita della sua prima figlia e lo ha fatto in un modo molto particolare in quanto a scrivere il messaggio sul noto social fotografico è stata proprio la piccola di casa grazie all’aiuto della sua mamma.

Le parole dell’ex vincitrice del GF Vip sono arrivate dritte al cuore dei suoi fedeli sostenitori che sono rimasti anche stupiti nel conoscere il significato del nome scelto per la piccola. Un nome poco comune, ma che nasconde un messaggio davvero molto dolce e profondo.

“Ciao a tutti!” ha esordito la piccola attraverso la penna della sua mamma. “Io mi chiamo Nevaeh Kragl🎀. Il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN … che tradotto dall’inglese e’ “paradiso” )👼🏽” ha rivelato, annunciando che cosa si nasconde dietro la scelta di questo nome così particolare per il pubblico della rete nostrano.

LEGGI ANCHE: Alex Belli massacrato: dopo Nathaly Caldonazzo, arriva il colpo del ko da Lei

“💗Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg” ha aggiunto, rivelando di essere venuta al mondo qualche giorno prima dell’annuncio. “Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta 😍) 💗” ha poi proseguito.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Tutta la verità

“Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire 🎀. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”.