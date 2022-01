Oroscopo: come sarà il 2022 della Bilancia? Amore, soldi, lavoro

Come sarà il 2022 per le persone nate sotto il segno della Bilancia? Scopriamo insieme l’oroscopo del 2022: amore, soldi e lavoro

Il 2022 è appena iniziato e si spera che possa essere un anno diverso, soprattutto a causa della pandemia mondiale che ha costretto tutti a cambiare il proprio stile di vita negli ultimi due anni. Ma come sarà il prossimo anno per i vari segni zodiacali? Cosa prevede l’oroscopo per il 2022? Ci saranno segni più fortunati in amore, altri si realizzeranno dal punto di vista professionale e alcuni riceveranno dure delusioni d’amore.

Rispetto al 2021, sarà un anno diverso per quasi tutti i segni dello zodiaco. Nei prossimi giorni scopriremo cosa dovrà aspettarsi ogni segno dal prossimo anno. Sarà un anno positivo o negativo? Migliore o peggiore? Molte persone dicono di non credere nell’oroscopo, poi vengono sempre a dare uno sguardo per vedere cosa c’è di nuovo per il proprio segno, non si sa mai!

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece l’oroscopo del 2022 per le persone nate sotto il segno della Bilancia. Ecco tutti i dettagli: amore, salute e lavoro. Sarà un anno positivo per chi è nato sotto il segno della Bilancia? Scopriamolo insieme!

Ti potrebbe interessare anche questo articolo – Quali sono i segni zodiacali che avranno una promozione nel 2022? Ecco i primi tre

Oroscopo 2022: Bilancia

Amore: la Bilancia trascorrerà un anno abbastanza sereno dal punto di vista sentimentale, specialmente nella prima parte dell’anno. Chi sta vivendo relazioni durature può stare tranquillo, non ci saranno eventi negativi nel 2022. Chi è alla ricerca dell’anima gemella deve segnare sul calendario tre mesi: febbraio, luglio ed ottobre. In questi tre mesi arriveranno conoscenze molto stimolanti!

Salute: le persone nate sotto il segno della Bilancia dovranno fare particolare attenzione all’alimentazione, specialmente nella parte finale del 2022. Il vostro fegato sarà messo a dura prova nei primi mesi dell’anno e potreste avere qualche problema di salute. Con l’alimentazione corretta e seguendo i consigli del medico, però, dovreste superare il periodo negativo senza grosse difficoltà. In generale, non ci saranno novità negative per tutti coloro che si trovano attualmente in condizioni di salute precaria.

Resta sempre aggiornato grazie all’oroscopo di Instanews – Quanto conosci Meghan Markle? Ecco tre curiosi segreti

Lavoro: nel corso della prima parte dell’anno non arriveranno novità importanti per le persone nate sotto il segno della Bilancia. Dopo l’estate, invece, potrebbero esserci notizie gratificanti, soprattutto per chi lavora nell’ambito del commercio. Negozianti e piccole imprese vivranno un secondo semestre nettamente migliore del primo, bisogna soltanto fare scelte oculate, non sprecare nulla e la pazienza sarà ripagata con ottimi risultati.