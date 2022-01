Pronti per l’Oroscopo del 20 gennaio 2022? I 3 segni top e i 3 segni flop

Amici delle stelle di Instanews, l’Oroscopo di oggi sarà completamente diverso da quello di inizio settimana. Siamo bel bel mezzo delle giornate lavorative portatrici di grande stress. Il motivo? Perché nonostante la stanchezza, il weekend è ancora lontano. Ci sarà una rivoluzione nella classifica, e la ragione è dovuta dal quinconce di Giove!

Gli Astri guidano i segni dello Zodiaco verso un percorso di crescita unico, ma a volte anche per le stelle nel firmamento ci sono delle piccole prove da affrontare. L’Oroscopo di oggi è all’insegna dell’inizio di un nuovo ciclo, viaggio spirituale affrontato in modo differente dai segni in gioco. Anche perché sono gli stessi pianeti ad influenzare in un certo modo l’andamento delle rotte dei protagonisti della giornata. Il Quinconce è la causa di tutto! I segni verranno messi sotto esame: ecco come i 3 fortunati avranno un successo assicurato, e come i 3 sfortunati dovranno affrontare le avversità per uscirne incolumi.

Occhi al cielo e penna alla mano: il calcolo delle energie degli Astri rivoluziona il disegno dell’Oroscopo! Non c’è tempo da perdere, bisogna analizzare la situazione punto per punto, perché ci saranno delle ottime notizie per alcuni segni che verranno meno influenzanti dal cambiamento dei pianeti, ma altri che se la vedranno proprio brutta.

Cosa succede? Arriva il quinconce di Giove! Di che si tratta? Dal termine stesso è possibile comprendere che si tratta dell’entrata in gioco di un numero, il cinque. Dal latino quincunx-quincuncis, appunto cinque once, indica che si forma il disegno di un pentagono che si riferisce a 5 di 12, cioè i segni.

Accade che tra due o più pianeti che influenzano le case dei segni, si forma un angolo di natura “oppositiva” di 150° nel quadro dello Zodiaco.

Questo che significa? Che tra alcuni segni avverranno degli eventi negativi, i quali porteranno stress e litigi continui. Specialmente tra coloro i quali posseggono elementi naturali opposti, ad esempio il binomio acqua-fuoco causerà tsunami e scintille.

Nel mare del nostro cielo non dobbiamo scoraggiarci, perché si tratta di un momento di grande intensità che certamente mette a dura prova, ma ha il vantaggio di durare pochissimo. Ecco come i segni migliori e peggiori se la caveranno.

Ecco i 3 segni che brillano nel firmamento, sono i top!

Iniziamo con la top three che nel mese di gennaio continua a scambiarsi di posto per raggiungere il podio: Aquario, Capricorno e Sagittario. Solo ieri l’arciere dello Zodiaco sembrava essere pronto per calpestare il primo posto, ma il Capricorno è inarrestabile. Aria, aria e fuoco, in ordine questi sono i loro elementi, cosa combineranno? Se sei dei Pesci consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Gli amanti delle pazzie e dell’anticonformismo, gli amici dell’Aquario sono pieni di energie come mai prima. Sappiamo che siete negativi in molti casi, ma in questo periodo dell’anno state mettendo da parte i vostri malumori per fare spazio a delle interessanti novità. Fedeli ai vostri ideali e leali fino alla fine verso le persone che amate, avrete delle grandi soddisfazioni. Sul posto di lavoro tutto procede liscio come l’olio, ma è in Amore che darete il meglio di voi. Consigli: sfruttate l’occasione propizia per gettarvi a capofitto in incontri d’amore che vi daranno quella spensieratezza che tanto desiderate.

Cosa dire invece dell’organizzatore dello Zodiaco? Cari amici del Capricorno, non riuscite proprio ad allontanarvi dal podio. Siete forti ed energici in questo periodo, sarà che il sole sta per compiere il suo passaggio verso il segno dell’Aquario e voi state concludendo il vostro, ma niente vi ferma dal terminare in bellezza. Amore e lavoro andranno a gonfie vele. Consigli: grazie all’influenza di Mercurio e Venere retrogradi dei giorni scorsi, avete avuto le facoltà per pensare ai vostri obiettivi e sogni. Non vi fermate, esprimete voi stessi e continuate dritti per la vostra strada, è il momento di rivincite.

Infine, abbiamo il segno ottimista per eccellenza, il Sagittario. Stai dando proprio il meglio di te! In amore e al lavoro hai deciso di sfruttare al meglio la tua energia e spirito d’avventura applicandoli in situazioni concrete. Stai viaggiando con la mente verso nuovi orizzonti che ti stanno regalando vibrazioni positive. Consigli: mantenete questo mood, perché ci sarà un incontro molto fortunato. Inoltre dedicate del tempo agli amici e ai colleghi che vi stanno vicini, ci saranno ottime condizioni per il successo.

Oroscopo dei 3 segni flop, attenti agli scontri!

Passiamo agli sfortunati della giornata, ma che avete fatto di male in questo periodo per meritarvi tanta negatività? Inutile fare posizioni indicando il terzultimo, penultimo e così via, perché avete tutti due stelle! Ariete, Leone e Toro, non temete, perché ho in serbo per voi degli ottimi consigli per affrontare la situazione avversa. Fuoco, fuoco e terra, sono questi gli elementi che vi guidano nel percorso dello Zodiaco, ecco cosa dovete fare. Se sei del Cancro consulta l’oroscopo perché sei quarto.

Libera la mente Ariete, perché i pensieri ti stanno letteralmente devastando! Abbiamo detto che Mercurio e Venere retrogradi, rispettivamente potenza del pensiero e dell’amore, non vi hanno reso lucidi, bensì più irritabili e lamentosi. Non potete avere tutto e subito, specialmente quando riaffiorano fantasmi dal passato. A causa del quinconce di Giove ritornerà qualcosa che non desiderate affatto: problemi vecchi! Affrontateli come avete sempre fatto da bravi guerrieri, ma a volte fatevi scivolare le cose addosso. Consigli: al lavoro state lontani dai conflitti e in amore non portate avanti dispute, è arrivato il momento di dare spazio all’indifferenza.

Come procede il percorso del fiero ed egocentrico Leone? Anche qui le difficoltà provocate dal quinconce di Giove vi faranno letteralmente perdere la testa e le vostre fragilità verranno fuori in modo drastico. Siete un fuoco che sa bene cosa vuole, ma a volte proprio perché non arrivano le risposte che cercate, pensate che tutto vi sia crollato addosso e non ci sia soluzione. Consigli: siate più pazienti sia in amore che al lavoro, sennò rischierete di perdere la rotta che da sempre di rende i Re dello Zodiaco e dei grandi vincitori.

Infine, ma non meno importante, si posiziona il Toro. La terra è il vostro elemento, stabili e pragmatici fino all’osso, ma la pigrizia è il vostro più grande vizio. Cosa fare quando i quinconce di Giove vi obbliga a smuovervi dalla vostra zona di comfort verso situazioni di contrasto? Litigare e prendere posizioni non vi interessa poi così tanto, ma a volte a causa di distrazioni si può cadere in errore, e con gli Astri a sfavore non sarà difficile vivere litigi. Consigli: state il più possibile concentrati sulle vostre attività, mettete da parte la pigrizia, in amore e al lavoro, perché inizia un periodo nel quale dovrete pedalare senza fermarvi.