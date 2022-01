Manuel Bortuzzo: il toccante gesto per Lulù ma il GF Vip censura tutto

Manuel Bortuzzo, prima di abbandonare il Grande Fratello vip, fa un gesto toccante per la sua Lulù Selassiè, ma la regia censura tutto.

Manuel Bortuzzo, prima di abbandonare il Grande Fratello Vip (la data fatidica è lunedì 24 gennaio ndr), ha deciso di fare un regalo alla sua Lulù Selassiè. Negli scorsi giorni, immaginando il momento in cui avrebbe dovuto separarsi dal fidanzato, Lulù aveva fatto capire a Manuel di volerlo vedere nuovamente con i tutori per potergli stare vicino diversamente da quanto accaduto l’ultima volta in cui li aveva indossati.

Era lo scorso novembre quando Manuel indossò i tutori abbandonando per un momento la sedia a rotelle con l’aiuto dell’amico Aldo Montano. In quel periodo, dopo una pesantissima discussione, tra Manuel e Lulù c’era un muro che sembrava invalicabile. In quell’occasione, Lulù osservò Manuel da lontano, in silenzio sotto l’occhio vigile degli altri concorrenti. La scena che è andata in onda nelle scorse ore, invece, è stata decisamente diversa e molto emozionante.

Manuel Bortuzzo in piedi per la sua Lulù: la regia del GF Vip censura per lei

Se nelle due occasioni precedenti in cui ha indossato i tutori facendosi aiutare dagli amici Aldo Montano, Alex Belli e Gianmaria Antinolfi, ieri sera, per indossare i tutori, Manuel ha scelto di farsi aiutare dalla sua Lulù. Con lei è così uscita dalla sua camera privata fermandosi tra la porta della zona prima e il giardino. Con la sua Lulù accanto, Manuel è rimasto in piedi per un po’ dove è stato raggiunto in primis da Jessica Selassiè e Manila Nazzaro e, successivamente, da Alessandro Basciano, Giacomo Urtis, Giucas Casella, Barù e Davide Silvestri.

Tra una chiacchiera e l’altra con i coinquilini, Manuel ha avuto occhi solo per la sua Lulù che ha stretto tra le braccia e baciato appassionatamente sussurrandole anche “ti amo”. Un momento molto emozionante per i fan del Grande Fratello Vip che, però, la regia ha censurato per trasmettere la dedica che Soleil Sorge ha fatto alla madre Wendy per il suo compleanno.

Sul canale 55 dove viene trasmessa in tv la diretta del Grande Fratello Vip, infatti, è stato trasmesso il momento che Soleil ha dedicato alla madre. Manuel e Lulù, invece, sono stati trasmessi solo sulla regia 2 visibile solo tramite l’app Mediasewt Infinity o il sito ufficiale del Grande Fratello.

Inoltre, sul sito ufficiale del reality non è stato pubblicato alcun video dell’emozionante momento di Manuel e Lulù che, per i fan, sono “la definizione dell’amore”.

Lo stesso pensiero è stato espresso da Jessica Selassiè e Manila Nazzaro che, di fronte ai baci della coppia, hanno detto: “Questo è l’amore vero”.