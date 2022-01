“Ti sta prendendo in giro”: verità choc al Grande Fratello Vip

Verità choc al Grande Fratello Vip: “Tutto falso, tutti bugiardi“

Con l’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip, fuori e dentro della Casa si continua a parlare del triangolo Alex-Soleil-Delia.

Alex Belli, sposato da un anno con la modella Delia Duran, nei tre mesi passati al reality show, ha avuto un forte avvicinamento con l’influencer Soleil Sorge.

Baci, coccolo sotto le coperte e occhi lucidi hanno fatto parte della loro “amicizia artistica“.

Delia vuole riprendersi la sua rivincita e decide di entrare al GF Vip anche per ottenere delle attenzioni da suo marito.

Nel mese passato insieme, la coppia non ha fatto altro che litigare e la modella si è sentita poco ascoltata e compresa dal marito.

Ma ecco che da fuori dalla Casa arrivano delle urla e rivelano una notizia scioccante. Scopriamo quale è la verità choc e cosa hanno pensato i gieffini

Il Grande Fratello Vip e la verità choc: “Ti sta prendendo in giro“

Durante le ultime ore, il personaggio Regina di Roma si avvicina alle mura della Casa del Grande Fratello Vip e urla con il megafono la sua verità.

“Soleil ti stanno truffando. Alex e Delia sono d’accordo. Alex è un bugiardo. Ti sta prendendo in giro. C’è un biglietto nella cucina tra i piatti neri” urla la donna.

Subito dopo, il Grande Fratello Vip mette la musica e copre le voci.

Nelle ultima puntata, Alex Belli ha elogiato il comportamento di Soleil non sentendo ragioni e non capendo il dolore di Delia.

Magicamente, l’attore in questi giorni comprende di amare ancora la modella e di volerla riconquistare. Le pubblica un tweet per dimostrare il suo amore e le rivela di aver lasciato un messaggio segreto quando era nella Casa.

Alex Belli continua a fare il furbo e il suo gioco gli sta riuscendo benissimo. Continua a far parlare di se, ma comprendendo che sta perdendo consensi continuando ad elogiare la Sorge, ribilancia il tiro e cerca di tornare con Delia.

La Casa rimane scioccata dalle parole della Regina di Roma e commentano l’accaduto anche se il GF Vip cerca di mantenere il controllo mettendo la musica a tutto volume. Ormai i concorrenti hanno capito tutto e dubitano del comportamento della Duran.

Nelle ore seguenti, Soleil, nonché protagoniste delle parole urlate, rivela quale sia il suo pensiero e come si svolgeranno le prossime azione della coppia.

“Ci sarà un momento in cui lei realizzerà quanto è innamorata ancora e lui anche” inizia a fantasticare la Sorge e continua: “Quindi grande scena d’amore di riconquista, di dimostrazione d’amore nel loro matrimonio, super teatrale. Con un minimo di litigio iniziale però e poi vivranno felici e scontenti o non felici, ma contenti“.

#GFVIP da fuori 📣📣📣 soleil:hanno detto Alex e Delia so due buciardi Delia ti sta truffando jess:Alex ti sta truffando Delia sa tutto sono due bugiardi PIC.TWITTER.COM/QIMETL6S39 — Svarionix (@svarionix) JANUARY 19, 2022



Ormai nessuno nella Casa del GF Vip crede più ad Alex Belli. Un uomo che vive la sua vita come uno spettacolo teatrale. Il problema è che sembra che non si faccia mai un esame introspettivo. La verità choc è arrivata al Grande Fratello Vip e chissà come si evolverà questo teatrino dell’attore