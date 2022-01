Grande Fratello Vip, scatta la censura: ecco cosa è stato trovato in bagno

L’estroso concorrente continua a far discutere nel Grande Fratello Vip e, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un episodio curioso

Nella casa del Grande Fratello Vip succede un po’ di tutto. Non è facile combinare una intensa convivenza (considerando anche la durata) con così tante persone. Le dimensioni della dimora di Cinecittà sono assolutamente generose: parliamo di circa mille metri quadrati, ma gli inquilini sono tanti e ognuno con le sue abitudini e i suoi “vizi”. Su tutti ce ne sono alcuni un po’ capricciosi e – va detto – anche decisamente indisciplinati.

Ad esempio, il “Grande Fratello” (vale a dire la produzione) ha spesso raccomandato maggiore attenzione nella pulizia della casa. Infatti non sono mancate lamentele per la scarsa igiene e un disordine che in alcune circostanze (tipo le camere da letto) diventa davvero inaudito. Un altro di questi episodi “a tema” è avvenuto proprio poche ore fa.

Grande Fratello Vip, il bagno sporco scatena un putiferio

L’infelice protagonista è stato Giucas Casella, che a quanto pare ha lasciato il bagno (l’unico per tutti) sporco e si è preso una bella ramanzina da Sophie. L’ex tronista ha sgridato il mago per aver lasciato la toilette non pulita. Grandi accuse, ma la regia ha preferito censurare l’audio. Quindi non si sono ascoltate le parole precise, ma di certo la bella Codegoni non ha fatto i complimenti al famoso mago. Il litigio è nato dal fatto che Sophie è entrata in bagno subito dopo che questo era stato frequentato da Casella.

E’ partita quindi una ramanzina davanti agli altri concorrenti, con Giucas che ha provato a giustificarsi alzano anche lui la voce. Il mago, molto risentito, l’ha asccusata di essere una bugiarda. Ha perfino proposto ad Alessandro di accompagnarlo in bagno ad appurare la pulizia della stanza. A prendere iniziativa è stata Miriana, che è effettivamente entrata a vedere.

