La dieta il primo mese dell’anno purtroppo va fatta. La ragione non risiede nel perdere peso, ma per disintossicarsi dalle vacanze e festività natalizie. Periodo nel quale i pranzi e i cenoni hanno dato da fare alle nostre mandibole. Non temete, perché ho in serbo per voi la ricetta di Dolcetti fit da preparare letteralmente in pochissimo tempo. Soprattutto vanno bene per tutti!

Vegani, vegetariani e onnivori, questi dolcetti fit vanno bene per tutte le diete! Anche per chi tiene particolarmente alla linea. Insomma, sono una vera e propria garanzia di gusto e di originalità. Non vi serve inoltre avere chissà quali strumenti, ma buona volontà e voglia di imparare ad utilizzare ingredienti innovativi e in parte lontani dalla cultura culinaria italiana, ma la loro fama è così grande che potrete trovarli in qualsiasi supermercato. Fidatevi, sono buoni, leggeri, e i prodotti utilizzati hanno ottime proprietà nutritive.

L’immagine già dice tutto: il cacao è il protagonista della ricetta dei nostri deliziosi dolcetti fit! Non dovete essere stupiti dal fatto che viene utilizzato questo prezioso e ricercato prodotto, perché è un toccasana per la salute fisica e mentale.

Potresti optare per dei dolci senza lievito se vuoi una ricetta che faccia meno male, e di conseguenza non gonfiare lo stomaco. Ma il cacao non è un nemico per la salute.

Certamente bisogna farne un uso moderato, come per ogni cosa bisogna non esagerare. Le proprietà di questa pianta originaria del Sud America sono infinite. A livello fisico, soprattutto nella versione fondente, dà una carica di energia più salutare ed efficiente dei caffè, ma non solo.

Anche per il benessere mentale e psichico è un valido alleato, perché produce una reazione biochimica nel cervello umano. Cioè fa sì che la dopamina e la serotonina, i neurotrasmettitori di sensazioni di benessere, favoriscano la felicità!

Quindi, se vuoi salute fisica e mentale, e allietare al tempo stesso le tue papille gustative segui questa ricetta imbattibile!

Dolcetti fit pronti in 5 minuti: la ricetta perfetta!

Un altro modo per mangiare qualcosa di sfizioso, ma che non faccia male alla salute, è optare per qualcosa di salato e al tempo stesso ricco di sali minerali e potassio. Una ricetta unica è quella delle patate allo Zafferano, facile, veloce e gustosa. Imparare nuove preparazioni in cucina è una passione al 100% x 100%, ma bisogna essere pazienti e non avere paura di utilizzare ingredienti poco conosciuti. Ecco la ricetta dei dolcetti fit pronti in 5 minuti!

Tutto quello che vi serve è un mixer e mettere insieme gli ingredienti che faranno sì che il vostro benessere fisico e mentale possa sopportare lo stress della settimana lavorativa. Soprattutto sappiate che non avrete bisogno né di uova, né tantomeno di cuocere i vostri dolcetti, si fa tutto davvero in 5 minuti.

Vi servirà prendere per la prima fase: 100 g di datteri senza nocciolo, 80 g di fiocchi d’avena, e tritarli per circa un minuto.

Aggiungete in successione: 100 ml di latte vegetale a vostra scelta, 4 cucchiai del preziosissimo cacao amaro, altri 2 i cocco rapè e uno solo di caffè da moka. Mettete ancora in funzione il mixer e lavorate finché il composto non si amalgama bene. Potete anche mettere in pausa, mescolare gli ingredienti attaccati sul fondo, e continuare così finché non si realizza un impasto omogeneo.

Se però vi sembra troppo morbido, aggiungete altro cacao in modo da dare la solidità che serve per creare delle palline. Infatti, l’ultimo divertente passaggio consiste nel passare le sfere create nel cocco rapè, et voilà la ricetta è pronta per essere gustata!