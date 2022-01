Doc – Nelle tue mani anticipazioni: tutta la verità sulla morte di Lorenzo

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani è tornata sul piccolo schermo e il debutto dei primi due episodi ha colto di sorpresa il pubblico

La seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani” si è aperta con un incredibile colpo di scena. L’amato personaggio del giovane dottor Lorenzo è morto. Una sorpresa terribile: nessuno si aspettava che l’affascinante dottor Lorenzo Lazzarini potesse dire addio già nella prima puntata. Invece, è stato lui il prescelto per simboleggiare i medici morti nella lotta al Covid-19. Va detto che la sua scomparsa è ancora avvolta nel mistero.

Non si capisce come sia successo (ma tutti gli indizi si riferiscono al Coronavirus) e come sia andata realmente. Probabilmente qualcosa sarà svelato già stasera nella seconda puntata, che comprenderà il terzo e il quarto episodio. Attoniti i fan del programma, che hanno apprezzato molto Gianmarco Saurino, l’attore che interpreta il dottor Lazzarini. Un medico giovane, che piace molto alle donne, e alle prese con una sorella Dawn e una situazione familiare difficile.

“Doc – Nelle tue mani”: la clamorosa sorte dell’amato personaggio ha sconvolto tutti

E pensare che il suo personaggio aveva appena scoperto di diventare padre. Ora non resta che scoprire cosa è successo, e soprattutto come Lorenzo si è ammalato. I più attenti avranno notato che nella prima puntata gli “indiziati” ad essersi presi il virus erano altri personaggi, ma non lui. Invece si viene a scoprire che il medico si è contagiato tramite una persona anziana che viveva da sola e alla quale portava la spesa.

E in effetti si vede una scena in cui lui la porta a questa signora, anche se non sembrano esserci contatti particolari. I fan dell’attore non possono che sperare che nelle prossime puntate possano esserci tanti feedback per ricostruire l’accaduto. E’ questo ormai, l’unico modo per vedere ancora in azione Gianmarco Saurino: in attesa di seguirlo poi in nuovi lavori con lui protagonista.

