Esplode la bomba al Grande Fratello Vip: “Sono d’accordo”

Al Grande Fratello Vip è esplosa la bomba. Una segnalazione arriva nella Casa e sconvolge tutte le dinamiche tra i concorrenti.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e a volte non sono assolutamente previsti dagli autori del format o dai concorrenti stessi. A volte, infatti, è il pubblico del piccolo schermo ad intervenire, mettendo un po’ di pepe tra i vipponi scelti da Alfonso Signorini.

Senza alcun dubbio questa sesta edizione del reality show di canale 5 verrà ricordate per il triangolo amoroso che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge che a distanza di mesi fa ancora parlare. In particolar modo da quando la Duran è diventata una dei concorrenti di quest’edizione e questa scelta ha fatto storcere e non poco il naso ai telespettatori.

Per questo motivo nelle scorse ore c’è chi ha deciso di recarsi fuori la casa del Grande Fratello Vip per mettere in guardia Soleil Sorge da quello che starebbe accadendo a suo discapito.

Soleil Sorge spiazzata al Grande Fratello Vip: la segnalazione su Alex e Delia

Soleil Sorge è stata messa in guardia dalla Regina di Roma, così ama farsi chiamare, che nelle scorse ore ha deciso di recarsi fuori la casa del GF Vip per metterla in guardia da Alex Belli e Delia Duran che secondo lei la starebbero usando soltanto per avere una maggiore visibilità durante la messa in onda del programma e che tutte le lacrime e gli sfoghi che abbiamo visto, di conseguenza, sarebbero fake perchè nati soltanto dalla voglia di fare spettacolo.

“Soleil, non devi credere ad Alex Belli“ ha esordito senza troppi giri di parole, utilizzando un megafono affinché le sue parole potessero arrivare dritte a destinazione. “E’ proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo“ ha aggiunto, mettendo in guardia la propria beniamina. “Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri” ha poi proseguito. “In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando“ ha poi concluso.

Soleil Sorge ha sentito tutto ed incredula ha chiesto a Jessica Selassiè se avesse sentito bene ed entrambe hanno compreso le stesse parole e non è mancata la replica di Alex Belli.

Giusto per la cronaca:

Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà! ❤️#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/vc6lK333nG — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 18, 2022

Come si comporterà Soleil dopo questo ennesimo colpo di scena?