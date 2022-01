GF Vip, voltano stracci prima della diretta: dietro le quinte accade l’impensabile

Al GF Vip quando le telecamere non riprendono volano stracci tra i suoi protagonisti. Ecco che cosa succede durante la pubblicità.

Al GF Vip a volte si è convinti che il meglio avvenga durante il corso della settimana per poi essere proposto nell’arco delle due dirette settimanali condotte da Alfonso Signorini su canale 5. La verità, però, sembrerebbe non essere proprio questa e a rivelarlo sono i diretti interessi. Anzi, sarebbe più corretto dire “a dimostrarlo”.

Il tutto è partito da Sonia Bruganelli che sulle pagine del settimanale Chi ha ammesso prima di tutto di non voler proseguire con il suo ruolo di opinionista all’interno del reality show per la prossima edizione, ma non solo. Ha rivelato un curioso retroscena che riguarda il dietro le quinte con Adriana Volpe.

La moglie di Paolo Bonolis non le ha mandate di certo a dire, scatenando però le ire della diretta interessata che sul suo profilo Twitter ha risposto a tono alle dichiarazioni che la riguardano in prima persona. Tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è scoppiata la guerra al GF Vip.

Scoppia la guerra tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: botta e risposta prima del GF Vip

Sonia Bruganelli ci ha prima di tutto tenuto a specificare che tra lei e Adriana Volpe i rapporti non sono affatto cambiati dall’inizio di quest’esperienza al Grande Fratello Vip, anzi. Sembrerebbe che le due non abbiano affatto costruito un rapporto e la moglie di Paolo Bonolis, approfittando dell’intervista, ha lanciato una stoccata non da poco:

“Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto” ha esordito la Bruganlli senza troppi giri di parole. “Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…” ha concluso tagliante come soltanto lei sa essere.

Su Twitter, poco dopo l’uscita di tali dichiarazioni, è arrivata la replica della diretta interessata che ovviamente non ha affatto preso bene ciò che è stato detto sulla sua persona. Ecco come ha risposto Adriana Volpe prima del Grande Fratello Vip:

“Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola … e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza” ha replicato l’opinionista di Alfonso Signorini. “Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi” ha concluso.

Siamo sicuri che Alfonso Signorini, durante la prossima diretta, non si lascerà sfuggire questa ghiotta occasione di avere un nuovo confronto tra loro.