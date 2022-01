Barù e le sue due fidanzate bellissima: scopriamo insieme chi sono

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, da sempre noto con il nomignolo datogli da suo padre Barù, è entrato da un mese nella Casa del Grande Fratello Vip.

Qui si è subito fatto conoscere come una persona ironica, un pochetto cinica e che ha sempre voglia di scherzare.

Nonostante sia entrato in gioco a gara iniziata, Barù ha già tantissimo nuovi seguaci.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca è anche un uomo molto affascinante. Entrato da single, Barù continua ad essere lusingato da quasi tutte le concorrenti della Casa.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, il vippone rivela di essere single anche se non mancano delle notti passate in compagnia. Si diverte, beve vino e non sembra che abbia intenzione di trovare la donna della sua vita al reality show.

Nel passato di Barù, troviamo delle fidanzate una più bella dell’altra. Personaggi noti del mondo dello spettacolo sono riuscite ad ammaliare il cuore del nobile.

Scopriamo di chi si tratta

Barù è entrato da single nella Casa del Grande Fratello Vip. E’ molto richiesto dalle donne del reality show e il gieffino è già stato con dei volti famosi che l’hanno portato a finire su riviste di gossip.

Tra le sue fidanzate troviamo la simpaticissima conduttrice Victoria Cabello. La loro relaziona ha inizio nel 2013 e dura per qualche anno.

In una passata intervista per Le Invasioni Barbariche, Victoria svela alcuni dettagli sul fidanzato del tempo, Barù. “Non so se sia il mio fidanzato, non me l’ha mai chiesto. Comunque ci frequentiamo e non è che giochiamo a Risiko quando ci vediamo, ovviamente. Però non lo so, stiamo capendo” confessa la conduttrice.

Finita la relazione con Vittoria, Barù torna single per un periodo fino all’incontro fatidico con la supermodella Mariacarla Boscono, paparazzata ai tempi anche con Stefano De Martino.

La donna parlò in modo anonimo del nipote di Costantino della Gherardesca in un’intervista per Il Corriere della Sera.

Mariacarla si disse: “Innamorata di un uomo straordinario di cui non passo dire il nome, però non è difficile da trovare“.

Nessuno aveva minimamente pensato a Barù, ma ecco che lui esce allo scoperto pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di una polaroid che ritraeva la coppia insieme.

Ad oggi, Barù è tornato single e sembra che abbia cambiato parere. Il gieffino si è lasciato andare ad una confessione sul suo privato: “Oggi sono fluido. Prendo quello che viene“.

Il vippone è aperto ad ogni possibilità, perché ha capito una cosa importante: “Mi piace l’anima delle persone“.

Una cosa è certa: quando Barù uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip avrà una ricca fila di pretendenti tutte per lui. Il gieffino ha il suo fascino e grazie anche al suo modo di fare, è riuscito ad avere delle fidanzate bellissime e con un carattere stupendo