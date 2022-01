E’ stata una delle vallette più amate di Sanremo, poi la drastica scelta

La vita prende delle strade imprevedibili, ma a volte sono volute dagli stessi protagonisti. La drastica scelta di una delle vallette più amate di Sanremo ha sconvolto tutti i fan. Situazioni del genere ci fanno comprendere quanto a volte durante il proprio percorso lavorativo, ci si renda conto di non essere pienamente soddisfatti. Ecco la verità e i retroscena della vicenda.

Una star che decide di compiere una scelta così drastica tanto da cambiarle la carriera da cima a fondo, è molto coraggiosa. Riuscire a dire di no alle regole dello showbiz e a cambiare le carte in tavola, non è per tutti. Nel suo caso, la situazione è un po’ più particolare, specialmente perché le critiche che le sono piovute addosso non sempre sono state facili da digerire. Ma con coraggio, speranza e tanta fede i traguardi sono stati raggiunti nel migliore dei modi. Il racconto sulla sua vita, lascia il pubblico a casa senza parole.

Spesso si intraprende una strada che alla fine non è quella giusta, e questa condizione la si capisce quando ormai è troppo tardi. La valletta storica di Sanremo vanta di una notorietà televisiva e cinematografica d’altri tempi. Una nella quale si viene adorati per una fetta di pubblico, mentre per l’altra si subiscono critiche e cattive parole.

Nel suo caso, avrà cambiato tutto per i pregiudizi? In realtà, la stessa sembra fornire una spiegazione molto profonda. Cosa avrà fatto scattare questo cambiamento?

Di svolte nella vita ce ne sono tante, specialmente quando ci sono dei dolori che influenzano la situazione. E’ il caso del dramma di Alessia Macari perseguitata dallo stalker, una vicenda che fa gelare il sangue. Proprio a causa sua è costretta a modificare abitudini e stile di vita.

Che dire? Quando entrano in gioco i vip, gli ammiratori non stanno più nella pelle. La Diva è stata un’Icona sexy degli anni Novanta con I maiuscola! La ricordate? Non immaginerete mai che ha cambiato “fede” nel vero senso della parola.

La valletta dice no: drastica scelta la allontana dalle scene

Un’altra donna che senza dubbio ha dovuto affrontare grandi disagi, è stata Laura Freddi per il terribile dramma raccontato a cuore aperto. Non ci sono parole a volte per dimostrare tutto il dolore provato. Di difficoltà ce ne sono a bizzeffe, a volte perché capitano, ma altre date dalle scelte sbagliate fatte in passato. Per la Diva di oggi non ci sono decisioni cattive, anzi è stata un personaggio molto amato. Si definiscono errate le scelte intraprese, esclusivamente perché la stessa non si è mai sentita al 100% sé stessa nel ruolo intrapreso. Dal teatro al cinema è passata alla conversione in un soffio!

Si tratta del sogno erotico per eccellenza del grande pubblico degli anni Novanta, Claudia Koll! Nome d’arte di Claudia Maria Rosaria Colacione, ex Diva del cinema e una delle più grandi muse ispiratrici di Tinto Brass.

Frequenta il teatro, e viene subito notata per la sua bravura e per la carica erotica che la contraddistingueva e la rendeva unica. Così, recita in film del calibro di Così fan tutte, guidata dal regista Tinto Brass. Diventa un simbolo del cinema erotico.

Qui in foto è insieme al mitico Pippo Baudo e alla bellissima Anna Falchi, nelle vesti di valletta di Sanremo. La strada del successo è stata ricca di traguardi, infatti ha la fortuna di lavorare al fianco di Nino Manfredi nella serie targata Rai Linda e il brigadiere. Poi ancora nella serie Valeria il medico legale, trasmesso tra il 2000 e il 2002, ma è proprio al Giubileo nel nuovo millennio che avviene la svolta.

Si sente fuori posto, perché ha conosciuto la Luce di Dio che le ha mostrato la retta via. Ammaliata dal diavolo, ha vissuto decisamente male quel periodo della sua vita. Dietro tanta fama si nascondeva una donna sofferente a causa di scelte che non la rappresentavano. Rinnega il passato a luci rosse, perché ci è mancato poco per decidere di prender i voti!

Alla fine per amore ha rinunciato, ma adesso è più vicina al mondo dei fedeli. Prima recitando nel 2003 nella fiction Maria Goretti, e nel 2005 nella nota serie San Pietro, ma alla fine cambia del tutto strada.

E’ protagonista dell’evento Ritratti di Santi 2019 al fianco dell’attore Giulio Base, e nello stesso anno è ospite da Vieni da me di Caterina Balivo per raccontare il suo percorso di conversione che l’ha resa una donna nuova e felice. Ma non solo. Anche da Maria Venier o da Pierluigi Diaco, o ancora da Serena Bortone, racconta la sua testimonianza.

Una rinascita spirituale a tutti gli effetti che non passa inosservata. Lancia un messaggio importante, si può sempre ricominciare ed essere felici di ciò che si è.