Il dramma familiare di Nathaly Caldonazzo: racconto struggente in diretta

Entrata silenziosamente al Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo si sta rivelando una concorrente formidabile. Educata, sincera e coraggiosa, in così poco tempo è riuscita a dire tantissimo. Specialmente a comunicare grandi emozioni in merito a tematiche importanti che potrebbero contraddistinguere il vissuto di molte persone. La confessione inaspettata mette i brividi.

Finalmente, ci voleva proprio una Guerriera con la G maiuscola! Nathaly Caldonazzo è la Queen che stavamo cercando cari utenti di Instanews. Da poco dentro la casa del GF Vip, è una delle gieffine che più sta acquisendo notorietà. Sia perché è sempre stata una grande osservatrice, quindi da fuori ha potuto studiare bene le dinamiche in atto. Ma soprattutto perché ha un cuore immenso, pronta a consigliare anche quando assume una posizione opposta al compagno con cui sta parlando. Insomma, è una boccata di energia positiva, quella che forse mancava da un po’ nel reality. Ovviamente, non è nata così. In parte c’è un’inclinazione personale che va in questa direzione, ma anche i drammi della vita l’hanno portata a questa forza. Il racconto devastante su come è diventata quello che è.

Le edizioni si susseguono e le storie fanno il loro corso, ma senza dubbio alcuni vip entrano nel cuore dei telespettatori e difficilmente vanno via. Si tratta di Nathaly Caldonazzo, tra le più recenti new entry, sta decisamente stravolgendo in positivo la situazione dentro la casa più chiacchierata e spiata d’Italia. Ma la stessa confessa un’esperienza devastante che ha lasciato senza parole il pubblico in piena diretta.

Non è l’unico dolore di cui si è parlato per ora, anche il dramma di Alessia Macari e del suo stalker sconvolgono. E’ una tematica delicata, per cui il suo ruolo di privilegio di vip, potrebbe far aumentare l’attenzione su tematiche di questa importanza.

A tal proposito, il male della gieffina si lega a ciò. Nessuno conosceva questo lato della sua vita, ed ancora una volta dà una grande lezione.

Nathaly Caldonazzo senza filtri: la confessione triste

Nell’ultimo periodo c’è tanta carne sul fuoco al Grande Fratello Vip. Basta pensare al dramma di Kabir Bedi e di come ha perso il figlio, l’evento sconvolge anche i cuori più duri. Perché si tratta di un dolore terribile, ma per cui l’attore è riuscito a dare un giusto spessore, dando valore a qualcosa che spesso all’interno della società passa in secondo piano. Bisogna capire i dolori delle persone, standogli accanto e cercando di dargli forza, anche quando bisogna accettare l’inaccettabile. Ecco come Nathaly riesce a dire la sua e a raccontare un fatto personale e privato che potrebbe essere d’aiuto per chi si trova nella stessa situazione tragica.

Violenza e amore tossico, queste sono le parole spesso nascoste all’interno di famiglie che vivono questo problema. Parlarne non sarà mai abbastanza, perché il male in questione è così silenzioso e complicato, che fa cadere anche le guerriere più forti.

Cadere non è una vergogna, è umano. Rialzarsi in tempo però è più di un atto di coraggio, in certi casi è l’unica salvezza. Un evento del genere è accaduto nella sua vita per un lungo periodo, da quando era bambina.

Il papà non è sempre stato come avrebbe sperato. Ma secondo quanto dichiarato dalla stessa in diretta, avrebbe avuto un atteggiamento spesso aggressivo nei confronti della madre.

Leontine Snell, è il nome della mamma, una ballerina e coreografa di fama internazionale. Si sono conosciuti quando era in Italia per degli spettacoli, da lì è iniziato un rapporto nel quale la donna non è riuscita ad andar via, perché vittima delle aggressioni.

Cosa spingesse il padre ad attuare questi comportamenti, la gieffina non lo sa. Quello che è certo, confessa ancora al pubblico a casa, è che ha sofferto un forte sentimento di impotenza nel non poter aiutare la mamma in difficoltà.

Adesso con le nuove consapevolezze raggiunte, realizza quadri, ma non li tiene per sé. Li vende ed il ricavato lo dona alle donne vittima di violenze. Infine, cerca di parlare il più possibile della problematica, cercando di far capire alle vittime come scappare da un amore che reca sofferenza.