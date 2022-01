Sanremo 2022, Amadeus senza freni: bomba clamorosa, chi arriva all’Ariston

È ufficiale: la famosissima cantante sarà ospite a Sanremo 2022. La vedremo sul palco del Teatro Ariston nella seconda serata del Festival

Il Festival di Sanremo si avvicina a grandi passi: non manca molto alla prima puntata della 72esima edizione della popolare kermesse. L’appuntamento è dietro l’angolo, visto che si comincia proprio il 1 febbraio: come di consueto martedì. La finale è prevista sabato 5. Lo scorso anno il Festival dovette aspettare il mese di marzo per andare in onda a causa delle limitazioni per la pandemia. Ad ogni modo non ci fu verso di portare il pubblico in teatro, con la manifestazione che si svolse a porte chiuse.

Quest’anno la collocazione nel calendario è tornata ordinaria, ed è confermata la presenza del pubblico. Chiaramente non mancheranno le restrizioni ad oggi in vigore, come l’utilizzo del green pass rinforzato e la capienza limitata. Tutto sommato un passo avanti rispetto allo scorso anno, e il direttore artistico e conduttore Amadeus si sta già adoperando per l’organizzazione. Come spesso fa, la Rai snocciola anticipazioni col contagocce, rivelando solo poco per volta gli ospiti e gli appuntamenti più importanti delle cinque serate previste.

Sanremo 2022, Amadeus centra un clamoroso “bis”: che ospite

L’ultimo annuncio è arrivato proprio poche ore fa: tra i super ospiti di Sanremo 2022 ci sarà anche la star internazionale Laura Pausini. La grande cantante si aggiunge al già ricco elenco formato da Checco Zalone, Cesare Cremonini e i Maneskin. Avere la presenza di Laura Pausini sul palco del Festival (dove vinse nella categoria Giovani quando debuttò nel mondo della musica) è un gran colpo per Amadeus e la Rai.

La cantante si vede pochissimo in tv e preferisce esibirsi direttamente sui palchi dei suoi concerti, oppure si concede più velocemente all’estero. In particolare in Spagna e in America meridionale, dove è molto famosa. Va detto che la Pausini fu ospite anche lo scorso anno, accolta da Amadeus e Fiorello. Quest’anno il pretesto è la presentazione del suo prossimo singolo, “Scatola”, in uscita domani.

