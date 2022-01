Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani: la verità dopo Uomini e Donne in un video

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani come proseguono con la loro storia dopo Uomini e Donne? Un video mostra tutta la verità dopo la fine dell’esperienza al Trono Classico di Maria De Filippi.

Roberta Ilaria Giusti ha trovato la notorietà prendendo parte all’ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Il suo percorso è finito relativamente da poco negli studi Elios di Roma in quanto a dicembre è stata registrata la sua scelta, ma è stata trasmessa sul piccolo schermo degli italiani soltanto da poco.

La tronista ha scelto di provare ad avere una relazione al di fuori del programma, lontana dagli occhi indiscreti delle telecamere di canale 5, con Samuele Carniani. Lui ha subito accettato ed insieme si stanno vivendo da un po’ di settimane, ma soltanto di recente sono potuti venire allo scoperto in quanto sono stati costretti ad aspettare la messa in onda della puntata.

Roberta e Samuele dopo Uomini e Donne hanno deciso però di venire allo scoperto, rivelando ai loro fedeli sostenitori che cosa è successo durante questo periodo in cui hanno vissuto il loro amore in “gran segreto”.

Samuele Carniani e Roberta Ilaria Giusti dopo Uomini e Donne: il video emoziona

Samuele Carniani e Roberta Giusti, fin quando la scelta di lei non sarebbe stata mandata in onda, dovevano viversi in gran segreto. Senza pubblicare sui rispettivi profili social scatti, video o indizi di vario genere che potessero indurre il pubblico di Uomini e Donne a sospettare o capire come stesse procedendo la loro relazione.

Nonostante ciò, com’è giusto che sia, i due si sono ugualmente immortalati in alcune fotografie ma soltanto adesso, attraverso la pubblicazione di un video, tutto è venuto a galla. In quanto l’ex tronista di Maria De Filippi ha scelto di mostrare ai suoi fedeli sostenitori ciò che non hanno avuto modo di poter vedere e conoscere nelle settimane in cui non attendevano altro che la messa in onda della scelta.

I video mostra i momenti più belli vissuti dalla neo coppia. Anche se qualcuno aveva sospettato che le cose stessero andando a gonfie vele in quanto nella clip è possibile vedere una foto tratta da capodanno dove lei aveva scelto di invitare anche la sua ex collega Andrea Nicole.

Le due, approfittando dell’occasione, avevano scelto di pubblicare una foto che le ritraeva insieme e all’attento popolo del web non è sfuggito che la Giusti indossasse nell’immagine la giaccia di quello che è diventato il suo fidanzato.