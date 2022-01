Gravissimo lutto nel cinema: l’amatissimo attore muore a 37 anni, fan sconvolti

Gravissimo lutto nel mondo del cinema: l’amatissimo attore e sex symbol muore a soli 37 anni dopo un incidente di sci.

Mondo del cinema sotto shock per l’improvvisa e tragica morta di uno degli attori dell’ultima generazione più amati dal pubblico. Bellissimo, considerato un vero e proprio sex symbol nonchè un talento innato, l’attore ha perso tragicamente la vita dopo un incidente di sci.

A soli 37 anni si è spento in un ospedale della Savoia dove era ricoverato in seguito ad un incidente di sci l’attore francese Gaspard Ulliel. La notizia tragica è stata diffusa in tutto il mondo sconvolgendo i fan dell’amatissimo attore francese.

Lutto nel cinema per la morte di Gaspard Ulliel: fan sconvolti in tutto il mondo

Classe 1984, scoperto a 19 anni per l’interpretazione in Anime erranti di André Techiné, Gaspard Ulliel che ha conquistato la fama mondiale recitando in film di successo come “Una lunga domenica di passioni“, “Saint Laurent” e “Hannibal Lecter – Le origini del male” è venuto a mancare dopo un gravissimo incidente di sci. Ad annunciare la scomparsa dell’artista è stata la famiglia.

Il premier francese ha reso omaggio a Ulliel in un post su Twitter: “Gaspard Ulliel e’ cresciuto con il cinema e il cinema e’ cresciuto con lui. Si amavano follemente. È con il cuore pesante che ora rivedremo le sue interpretazioni piu’ belle e incontreremo il suo sguardo”.

L’attore ha recitato anche in altri, importanti film come “È solo la fine del mondo” di Xavier Dolan (2016), “Eva” di Benoît Jacquot (2018) e “Sybil” di Justine Triet (2019). Oltre che per la bravura, Gaspard Ulliel ha conquistato i fan anche per la sua indiscutibile bellezza.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore ha avuto relazioni con donne bellissime come Cécile Cassel con la quale ha avuto una relazione dal 2005 al 2007) e Charlotte Casiraghi a cui è stato legato nel 2007.

Nel 2016, l’attore ha vissuto la gioia più grande della sua vita diventando papà. Gaspard Ulliel, infatti, ha avuto un figlio dalla modella Gaëlle Pietri.