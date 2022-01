GF Vip daytime 19/1/22, la coppia ai ferri corti: tra loro due è finita!

Al GF Vip la coppia è purtroppo scoppiata. La loro relazione sembrerebbe essere arrivata al capolinea. I due riusciranno a recuperare?

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento relativo al daytime, che è pronto a mostrarci che cosa sta accadendo in queste ore tra i concorrenti di Alfonso Signorini perché i colpi di scena si sa sono sempre all’ordine del giorno.

Ovviamente si inizia con l’ingresso di Delia Duran che ha diviso nettamente tutti i vipponi. C’è chi l’appoggia come Miriana Trevisan, dipingendola come l’unica vittima di tutta questa storia, e chi come Barù che è convinto che lei e suo marito Alex Belli stiano cavalcando l’onda per avere una maggiore visibilità.

Nella casa del GF Vip non ci sono soltanto questo tipo divisioni, ma alcune amicizie si sono freddate proprio a causa della bella modella sudamericana. In particolar modo si fa riferimento al rapporto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. La prima è convinta che la sua amica sia stata un po’ falsa ad avere criticato la Duran per poi offrirle la sua spalla su cui piangere, mentre la seconda ritiene di non aver fatto nulla di male ma di essersi comportata soltanto in maniera gentile con un’altra donna.

Valeria Marini lancia un appello al GF Vip: l’amicizia al capolinea

Se l’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip ha causato non pochi colpi di scena, anche l’evoluzione che sta avendo il rapporto tra Valeria Marini e Giacomo Urtis vi lascerà senza parole. Il motivo?

Il chirurgo delle star non ha apprezzato l’atteggiamento che la showgirl ha assunto nei suoi confronti, convinti che lei lo stia penalizzando a causa dei continui litigi con le altre donne. Valeria è del parere opposto e nega tutte le accuse ricevute sul suo conto. Tant’è che in confessionale, stufa della situazione che sta vivendo, ha lanciato un appello agli autori di Alfonso Signorini.

LEGGI ANCHE: Bomba sul Grande Fratello Vip: “Sapevo già come sarebbe andata”

La Marini ha chiesto di poter continuare quest’avventura in solitaria senza dover essere per forza legata ad Urtis. Entrambi, su questo, sembrano essere d’accordo: vogliono continuare da soli perchè convinti che questo gioco di coppia li stia soltanto danneggiando e niente di più. La produzione ascolterà le loro parole?

LEGGI ANCHE: La vincitrice del Grande Fratello Vip mamma per la prima volta: dolce annuncio

Il daytime del Grande Fratello Vip si concluso con il crollo di Jessia Selassiè. La Princess è ormai ai ferri corti con Sophie Codegoni in quanto l’intervento della madre di quest’ultima le ha ufficialmente divise. Jessica però non vuole passare agli occhi del pubblico come una persona falsa ed interessata a rubare via il fidanzato dell’amica.