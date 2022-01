Uomini e Donne puntata 19/1/22, lacrime e pianti in studio: la dama è al limite

A Uomini e Donne la dama è arrivata al limite della sopportazione, scoppiando in un pianto negli studi del Trono Over.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani mostrandoci tutti i colpi di scena che sono avvenuti in studio dopo l’appuntamento trasmesso ieri.

Si continua infatti con Marika e Diego C. I due sono al centro dello studio ed hanno iniziato la loro conoscenza che sembra proseguire a gonfie vele. Qualcosa però non torna in quanto Armando, ma anche altri cavalieri, hanno sentito che lui in studio etichettava la dama come una persona falsa e poco sincera. A tutto questo si aggiunge Jessica, la dama che lui stava frequentando, che non solo conferma quanto rivelato dagli uomini del parterre ma aggiunge anche che lui partecipare al Trono Over soltanto per avere una maggiore visibilità e non perché realmente interessato a trovare qualcuno.

Il cavaliere smentisce assolutamente le accuse ricevute e sostiene che tutti in studio sono contro questa conoscenza. Gianni Sperti lo blocca affermando che lui non è assolutamente nulla contro di loro anche perché questa è la prima volta che i due hanno una conoscenza. Marika però sembra credere al suo partener e prosegue la conoscenza.

Biagio fa piangere Elena a Uomini e Donne: Maria spiazzata

Biagio ne approfitta e chiede se Gianni sui telefoni di Elena ha trovato qualcosa, considerato che non ha detto nulla dopo il controllo. L’opinionista afferma che su quello della dama non c’è nulla di compromettente. A differenza del suo dove ci sono alcune chiamate e messaggi cancellati. Tant’è che fa nascere il sospetto sulla sua sincerità anche a Maria De Filippi stessa che chiede come sia possibile tutto questo.

La dama però crolla è scoppia in lacrime perchè lui l’accusa di essere una persona falsa e di aver sparlato di molti protagonisti del programma e per lei queste sono soltanto bugie per screditarla e niente di più.

Si passa a Gemma Galgani. La dama ha scelto di dare una nuova chance alla conoscenza con Stefano. I due fanno una passeggiata al parco e lui prova ad avere anche un contatto più diretto con lei, ma la dama si scansa e in studio conferma di non avere alcuna attrazione nei suoi confronti e per questo motivo chiude la conoscenza e non solo.

La Galgani ammette di non avere voglia nemmeno di rivedere Riccardo. Quest’ultimo però le ha consigliato di provarci ancora, ma lei non vuole e lui viene invitato a lasciare lo studio. Maria però nota un gioco di sguardi tra Nadia e Stefano e li invita a ballare insieme.

La puntata si conclude nel modo più romantico possibile, mostrando il matrimonio di Antonio e Angela.