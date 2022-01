Harry e Meghan hanno perso una fortuna a causa della ‘Megxit’: le cifre

By

Quanto è costata la ‘Megxit’ ad Harry e Meghan? Un esperto finanziario ha fatto i conti in tasca ai Sussex: la cifra esatta ti lascerà senza parole

Due anni fa, esattamente l’8 gennaio 2020, Harry e Meghan hanno annunciato di voler lasciare la Gran Bretagna e la Royal Family. Da quel momento, la coppia è stata quotidianamente al centro di tantissimi gossip. L’attenzione mediatica sui Sussex è aumentata a dismisura, la loro partenza è stata definita ‘Megxit’, perché in Inghilterra hanno sempre dato tutte le colpe all’ex attrice statunitense.

Oggi, dopo un breve soggiorno in Canada, Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Risiedono in una lussuosa villa che si trova nella zona di Montecito. L’immobile ha un valore stimato di circa 14 milioni di dollari. Niente male se i tuoi vicini si chiamano Oprah Winfrey e Jennifer Aniston.

Da quel momento, i Sussex hanno perso tutti i privilegi legati alla corona inglese. Ma quanto è costata la ‘Megxit’ dal punto di vista economico ad Harry e Meghan? Le voci sulle loro finanze sono molte. Un esperto finanziario statunitense ha pubblicato un’analisi dettagliata sulla situazione economica del Principe Harry e di sua moglie, Meghan Markle. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quanto è costata la ‘Megxit’ ad Harry e Meghan?

News.au.com ha pubblicato un’analisi sui conti di Harry e Meghan. La ricerca è stata effettuata da un esperto statunitense. Secondo questo studio, i Sussex avrebbero perso molti soldi da quando hanno deciso di lasciare la Royal Family. La cifra esatta sarebbe 17,5 milioni di sterline, circa 20 milioni di euro. Il sito ha pubblicato alcuni interessanti dettagli, che riportiamo di seguito.

Soltanto l’acquisto della villa di Montecito ha gravato sulle finanze dei Sussex per circa 14 milioni di sterline, vale a dire 16 milioni di euro. La dimora ha nove camere da letto, sedici bagni, una biblioteca, un centro benessere, una sala cinema, una palestra, una piscina, un campo da tennis ed un garage in grado di contenere cinque auto. Si tratta di un lusso che in pochi potrebbero permettersi.

A queste spese bisogna aggiungere la ristrutturazione di Frogmore Cottage, costata circa tre milioni di sterline. I Sussex hanno firmato contratti milionari con Netflix e Spotify, per un totale di circa 110 milioni di euro. Il Principe Harry ha firmato un contratto con una casa editrice dal valore di circa 34 milioni di euro. Tante spese ma anche tante entrate per Harry e Meghan, che in futuro dovranno continuare a cercare nuove entrate perché la Royal Family ha chiuso i rubinetti da ormai due anni.