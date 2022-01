Oggi è una delle donne più belle, ma avete mai visto Bianca Guaccero da bambina? Foto

Oggi è una delle donne più belle della tv italiana. Affascinante e indubbiamente brava. Ma avete mai visto Bianca Guaccero da bambina?

Fascino e bravura: è entrata ormai nel cuore dei telespettatori di Rai 1 col suo “Detto Fatto”. Bianca Guaccero ha conquistato il pubblico, ormai da diversi anni. Sempre più in gamba e “padrona” dello studio televisivo nel quale conduce la sua fortunata trasmissione. Bianca si è fatta conoscere soprattutto come attrice: ha partecipato a diverse fiction di successo, sia in ruoli drammatici che più leggeri.

Era famosa per la sua “frangettina“, senza dubbio sbarazzina ma anche indubbiamente intrigante. Col tempo il taglio di capelli è cambiato, e lei è diventata soprattutto una conduttrice di grande successo, molto apprezzata dal pubblico. Quando si parlò di un suo addio al suo programma i suoi ammiratori andarono in crisi. Proprio non resistevano all’idea di non vederla più in video.

Bianca Guaccero da bambina è davvero irresistibile

Per fortuna le cose sono cambiate, e Bianca è rimasta al timone della sua trasmissione. E’ sempre lei la padrona di casa, ormai sicura di sé e molto a suo agio. Mentre il suo affezionato pubblico spera di vederla ancora a lungo in tv, i suoi tanti follower si deliziano con le foto che spesso la Guaccero pubblica sul suo seguitissimo profilo social. Una vera e propria delizia per gli occhi, tra sguardi ammiccanti e un sorriso irresistibile.

Sempre fine e mai volgare, la presentatrice ha pubblicato – talvolta – anche foto in cui si mostra quando era bambina. Immagini molto belle, dove si vede questa dolcissima bimba con gli occhi scuri e uno sguardo molto tenero. Anche per questo motivo i suoi fan vanno letteralmente in visibilio. L’ultima foto da bambina la presenta in montagna: tantissimi i complimenti, perché la foto è molto bella e anche il suo abbigliamento risulta essere perfettamente in tema.

