Lulù Selassiè non molla mai la sua borsa al Grande Fratello Vip: scopriamo cosa contiene questo must

Una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente la borsetta di Lulù Selassié.

La Princesse non la dimentica mai e la porta sempre con sé in ogni suo movimento.

Lulù è una principessa etiope e nel suo futuro vorrebbe lavorare nella moda. Ha estro e fantasia e anche al reality show ha dato prova di questo talento creando la sua borsa.

Ma cosa contiene questo accessorio? Scopriamolo insieme

Cosa contiene la borsa di Lulù Selassiè: il must del Grande Fratello Vip

Maria Monsè, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, è stata una tra le prima a parlare della borsa di Lulù Selassiè.

E’ stata creata con una busta dello sponsor Naj-Oleari e la Princesse si è divertita a personalizzarla con gli smalti scrivendo frasi come “Lulù Fairy“.

Ecco che parte il borsa-gate e molti telespettatori si domandano cosa contenga la tanto parlata borsetta.

A svelare la verità ci pensa la maggiore delle sorelle, Jessica Selassiè.

Quando Maria Monsè era ancora nella Casa più spiata d’Italia domandò proprio a Jessica cosa contenesse la borsa di sua sorella.

“Ci mette dentro il profumo, le sigarette, quella elettronica, gli assorbenti quando ha quel periodo, il lucidalabbra” rivela la Selassié e aggiunge: “Ad esempio, ora Manuel l’ha aperta e ci ha preso le sigarette“.

Lulù è unica nel suo genere e ha delle idee geniali. Anche la showgirl Valeria Marini ha preso spunto da lei e si è creata il suo accessorio.

“Molto utile” sottolinea la showgirl stellare e conclude: “Io nella mia ci tengo anche la cipria ed il microfono quando me lo tolgo, così non lo perdo e non lo lascio a giro per la casa“.

Anche se è molto delicata, Lulù ama la sua borsa. In una lotta di gavettoni, la carta della busta si è sfaldata diventando inutilizzabile, ma la gieffina non si è persa d’animo e ne ha ricreato subito un’altra.

Ore 1.30 del 21/11/2021 LA STORICA BORSA DI LULU VIENE DISTRUTTA DA UN GAVETTONE PIENO D’ACQUA R.I.P

Lulù Selassiè vuole fare moda e sta dando prova di grande fantasia. Le lentiggini a Katia Ricciarelli, la vestaglia per Sophie Codegoni; tutte vogliono avere lo stile della Princesse a partire dalla sua borsa