Coppia vip si dice addio dopo 10 anni: svelare le cause della separazione

La coppia si sfascia: la conduttrice e suo marito si sono lasciati: trapelano i motivi che li hanno portati su strade differenti

Una meravigliosa coppia vip si dice addio dopo 10 anni e lascia sconcertati tutti i loro fan. Sembravano essere felici, come in una favola. Lei bellissima e adorata da tutti: lui altrettanto bello, ricco e con una bellissima vita da condividere con il suo amore.

Insomma, una storia che sembrava perfetta è invece finita: la notizia ufficiale arriva da lei, famosissimo personaggio televisivo, che ha certificato la separazione con una nota consegnata all’agenzia di stampa Ansa e subito diffusa. La scelta di ufficializzare il tutto è stata fatta per evitare pettegolezzi e ipotesi senza fondamento. Lo stringato comunicato ha semplicemente descritto l’intenzione della coppia di separarsi. Parliamo di Michelle Hunziker e di Tomaso Trussardi.

La fine della coppia vip tra le più amate: crolla anche questa “favola”

I due sono padri di due bambine, Sole e Celeste, che hanno rispettivamente 8 e 6 anni. Ovviamente non sono state diffuse le cause della loro separazione, anche se il Corriere della Sera ha provato a ipotizzare cosa sia successo. I due non si mostravano in coppia pubblicamente già da qualche tempo. Secondo il quotidiano il loro è sempre stato un amore “bello e litigarello”, con due caratteri forti e spesso divergenti. Evidentemente, quei punti di incontro che c’erano sono poi crollati.

Il quotidiano ipotizza che la crisi tra i due sia partita un anno e mezzo fa circa, visto che spesso trascorrevano dei periodi separati l’uno dall’altra. Amicizie non condivise e progetti lavorativi che li avrebbero portati ad allontanarsi. Michelle Hunziker è nota per la sua storia d’amore con Eros Ramazzotti, dalla quale è nata Aurora, la sua terza figlia.