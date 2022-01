“Sono pronto a fare l’avvocato”: l’annuncio del cantante spiazza i fan. Cosa ha detto il cantante, che fa preoccupare i suoi ammiratori

Una notizia clamorosa che getta i suoi fan nel panico. E mai possibile che un popolarissimo cantante, molto amato dal pubblico, possa dire addio alla musica? A quanto pare c’è questo grande rischio, visto che è arrivato un annuncio davvero inaspettato. La speranza è che si tratti solo di un’ipotesi senza reali fondamenta, oppure di una semplice battuta. Ma non è detto.

Parliamo di Valerio Scanu, ex star di Amici e vincitore di Sanremo, che da qualche anno ha cominciato a spaziare anche in ambiti diversi da quelli musicali. Si è aperto un negozio di abbigliamento a Roma, e in più lo abbiamo visto protagonista in molti reality e talent. Basti pensare ad Amici, o l’Isola dei Famosi, ma anche Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show. Adesso, con una decisione per certi versi sorprendente, si è iscritto all’Università.

La notizia arriva dal sito Roma Today, che ha saputo del tirocinio del cantante nella Capitale, a Piazzale Clodio. In una delle aule, infatti, faceva capolino proprio Valerio Scanu. Erano in corso delle udienze del giudice monocratico, ma l’artista si trovava lì per motivi di studio: il suo tirocinio. Scanu sta studiando per diventare avvocato e a quanto pare sta facendo grandi progressi.

Il cantante risulta iscritto all’università UniFortunato di Benevento dal 2018 ed è vicino alla laurea. La domanda è: cosa farà dopo? Lui ha spiegato di essersi interessato all’argomento dopo aver ricevuto una causa legale. A questo punto bisogna capire se davvero Scanu punta alla carriera di avvocato oppure ha deciso di laurearsi soltanto per un traguardo personale.

