Stelle e pianeti sono in movimento, e le case dello Zodiaco rispondono ai colpi dell’Oroscopo da veri guerrieri. Con l’inizio settimana passato a fare i conti con Mercurio e Venere retrogradi e la Luna in Cancro, oggi ci tocca fare i conti con le prime energie emanate dal segno d’aria anticonformista per eccellenza. Si tratta dell’Aquario, ma farà il suo ingresso in grande stile: retrogrado.

Che cosa significa? Come per gli altri pianeti, Mercurio e Venere, anche l’ingresso del sole sulla casa dell’Aquario procederà più lentamente, e solo figurativamente con moto contrario a quello ordinario. Questa è una condizione nuova, ma per alcuni aspetti si rivela simile a quella dell’anno scorso, e la ragione in chiave astrologica ha dei significati molto importanti. L’Oroscopo di oggi sarà decisivo per i progetti che saranno protagonisti nelle vostre vite nella prima fase del 2022. L’anno sarà pieno di sfide e ottime occasioni di successo, perché non sfruttare a vostro favore i primi segnali dal cielo? Specialmente per i 3 segni più fortunati ci sono situazioni per splendere, mentre per i 3 sfortunati ho in serbo dei consigli per sopportare le tensioni in atto.

Le somiglianze con il 2021 sono molte, perché anche l’anno scorso con l’arrivo dell’Aquario si è molto parlato di movimento retrogrado. Significa che il moto del pianeta Mercurio attorno alle stelle del segno procederà in senso contrario, ma in maniera illusoria. Perché come ben sappiamo, il termine retrogrado implica un movimento più lento e nessun cambio di rotta.

E’ chiaro che però il moto a rilento genera a sua volta dei cambiamenti consistenti nello scenario dello Zodiaco. Ma quest’anno c’è una particolarità assoluta: nel moto vi rientra anche il segno del Capricorno! L’anno scorso non è stato così, ma nel 2022 sì. Cosa implica?

Intanto è bene definire che l’Aquario è un segno progressista che guarda al futuro, mentre il Capricorno rappresenta in questo contesto un cambio di energia diretto al riguardare qualche evento del passato.

Le conseguenze sono molto sentite da alcuni segni, specialmente Toro, Leone, Scorpione e Aquario, cioè quelli nati nella prima decade. In sostanza, accade che invece di fare delle riflessioni e costatazioni in avanti, sembrerà per gli amici dell’Oroscopo di tornare indietro.

Appunto, il Capricorno precede l’Aquario, e il fatto che Mercurio faccia il suo transito retrogrado su queste due case, darà l’impressione che nel futuro dei segni ritornerà qualcosa dal passato per essere analizzato meglio.

Delle esperienze passate bisogna farne tesoro, perché senza ciò che è stato, ciò che sarà non potrà garantire la bellezze dell’avvenire.

Quindi, si tornerà in dietro per prepararsi al meglio per il futuro in arrivo. Come reagiranno i segni più fortunati all’ingresso di questo moto così particolare? E i più sfortunati?

La top three: i tre segni più fortunati della giornata!

Eccoci pronti ad analizzare il percorso spirituale di questa top three che lascia senza parole: Aquario, Sagittario e Vergine! E’ dall’inizio della settimana che questi tre segni si contendono il podio, stravolgendo ogni giorno la classifica. I loro elementi: aria, fuoco e terra, sono più potenti che mai! Se sei del Toro consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Amici dell’Aquario siete una forza della natura, specialmente adesso che il sole brilla più che mai nella vostra casa. Il moto retrogrado del vostro segno insieme al pianeta Mercurio e al Capricorno, garantisce quelle che sono le condizioni per esprimere al meglio ciò che siete. Leali, coraggiosi e con un pizzico di follia che tanto gli altri segni vi invidiano, perché diciamolo come l’aria che vi governa, siete un uragano di energia. Aperti al cambiamento e a nuovi progetti sia al lavoro che in amore avrete delle grandi soddisfazioni in questo periodo se seguirete la scia delle stelle a vostro favore. Consigli: tenete testa a chi proverà a bloccarvi, se siete certi di quello che fate tirate dritto per la vostra strada. Attenti alle malelingue!

Adesso tocca all’arciere dello Zodiaco che guarda il futuro con ottimismo, il Sagittario! Avventuriero per natura, sei un fuoco inarrestabile in questa settimana. Il movimento retrogrado degli Astri ti sta dando gli spunti perfetti per indirizzare il tuo pensiero verso orizzonti più ambiziosi. Sia in amore che al lavoro dovrete imparare ad essere più sicuri di voi, perché avete tutte le carte in regola per vincere in questo periodo. Consigli: smettetela di sottovalutarvi se avete passato un cattivo periodo, perché le difficoltà ci sono per tutti. Una volta superate, imparate a guardarvi allo specchio allo stesso modo di quando guardate i biglietti per un viaggio alla scoperta del mondo.

Infine, si posiziona il segno più pragmatico e concreto che esista, la Vergine. Non siete per tutti, perché amate dare il 100% alle persone care, ma al tempo stesso selezionate con estrema cura chi farà insieme a voi il vostro percorso di crescita. A volte un po’ cinici, gli amici del segno devono imparare a non selezionare tutto con eccessiva precisione, perché troppo stroppia! Il vostro elemento, la terra vi darà la giusta stabilità in questo periodo. In amore e al lavoro tenete d’occhio le tensioni, perché i movimenti retrogradi potrebbero far tornare degli echi dal passato poco piacevoli. Consigli: unite la vostra capacità di azione formidabile con l’astuzia e la riflessione che vi ha guidati in questo periodo.

Oroscopo, i 3 segni più sfortunati: attenti alle stelle!

Adesso, arriva la doccia gelata per i segni più sfortunati della giornata: Ariete, Cancro e Scorpione! E’ dall’inizio della settimana che mantenete le vostre posizioni di peggiori dell’Oroscopo, che cosa avete fatto di male per meritarvi degli Astri così avversi? Fuoco, acqua e acqua sono i vostri rispettivi elementi, dovete raccogliere le energie generate da questi ultimi per raggiungere una condizione di serenità. Se sei del Leone consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Guerrieri e vincitori per natura, amici dell’Ariete state affrontando un inizio anno ricco di insidie e fastidi. Che non amate aspettare, né tanto meno mettere in atto doti come la pazienza è risaputo, perché il fuoco che vi brucia dentro è il più potente dello Zodiaco. Ma non temete, perché c’è una ragione per tutto questo. i moti retrogradi hanno una motivazione. La tensione che state vivendo è necessaria per fare lo spazio che vi serve per vivere dei vostri progetti futuri. Sia in amore che al lavoro arriveranno delle grandi occasioni per mettere in atto la vostra capacità di superare tutte le avversità. D’altronde chi meglio di voi è capace di superare i drammi? Sensibili, forti ed energici, non scoraggiatevi perché gradualmente arriverà la rivincita. Consigli: imparate ad attendere, perché adesso vi servirà per brillare in futuro.

Che dire degli introversi, permalosi, ma con il cuore più grande dello Zodiaco, gli amici del Cancro? Spesso siete incompresi, perché non sempre riuscite a far capire la vostra sofferenza. Siete spesso tristi per questa situazione, e con l’aggiunta dei movimenti retrogradi gli eventi non sembrano andare al meglio. Questo è un momento fondamentale per voi, perché con una maggiore riflessione acquisirete consapevolezza di voi stessi in amore e al lavoro. Consigli: cercate di trovare uno spiraglio di serenità da questo periodo così burrascoso. Non lo si può negare, avete gli Astri avversi per ora, ma è un’occasione unica per crescere e diventare ciò che desiderate. Non fatevi bloccare dalle vostre paure, sono il vostro più grande limite, ma lo supererete.

Infine, ma non meno importante, c’è il segno più enigmatico di sempre: lo Scorpione. Con il tuo aculeo velenoso ti difendi dagli attacchi del mondo che ti vede come il più cattivo dello Zodiaco, ma sappiamo che la realtà è ben diversa. Tra tutti sei il più incompreso, perché sotto quella corazza che ti ostini a portare, nascondi un cuore tenero e pieno di amore per la persone che ami. Ritorneranno tensioni dal passato che ti creeranno qualche disagio, preparati. Ma non solo, ci saranno delle noie a lavoro che ti infastidiranno. Consigli: sfrutta la tua capacità di scoprire dettagli poco evidenti delle situazioni per volgere il tutto a tuo favore. Arriverà lo scontro con qualcuno che ami, ma con la tua forza d’animo supererai anche questa, sei un vincente. Amore e lavoro sono i tuoi mondi preferiti, custodiscili come solo tu sai proteggere ciò che ami.