GF Vip, furiosa lite durante la pubblicità: Alex Belli abbandona lo studio

Al GF Vip durante la pubblicità c’è stata una furiosa lite tra i vipponi che ha spinto Alex Belli ad abbandonare gli studi di canale 5.

Al GF Vip i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tant’è che Alfonso Signorini ha ammesso che il meglio avviene quando le telecamere degli studi di canale 5 sono in pausa a causa della pubblicità e non riprendono ciò che viene tra i suoi ospiti. Per questo motivo i suoi fedeli telespettatori si sono persi una furiosa lite avvenuta tra gli ex concorrenti.

I protagonisti dello scontro sono stati Alex Belli e Aldo Montano. I due, quando erano nella casa più spiata d’Italia, avevano un ottimo rapporto ma poi qualcosa è cambiato e sono finiti ai ferri corti. In più di un’occasione sembrava quasi stessero venendo alle mani e le premesse per ripetere il tutto questa sera sembrerebbero esserci tutte. Tant’è che Alex Belli ha abbandonato lo studio del GF Vip.

Alex Belli abbandona lo studio del GF Vip dopo la lite con Aldo Montano

Alfonso Signorini, non appena è rientrato dalla pubblicità, ha ammesso che dietro le quinte del Grande Fratello Vip c’è stata una furiosa lite tra Alex Belli e Aldo Montano. Tant’è che ha chiesto agli altri ex vipponi presenti in studio che cosa fosse successo e hanno ammesso che sono volate parole forti tra i due.

Lo sportivo ha subito commentato affermando che lui non cade in certe provocazioni, facendo riferimento all’ex stella di Centovetrine, apparendo piuttosto nervoso. A questo punto è intervenuta Carmen Russo che ha provato a smorzare la tensione che si è creata: “Io sono preoccupata perchè dopo devo fare un balletto con Aldo” ha commentato in maniera ironica.

Alfonso Signorini ha subito ripreso la parola ed ha aggiunto che non sa se Alex Belli tornerà in studio, ma poco dopo lui ha fatto il suo ingresso confermando lo scontro con lo sportivo. Alex Belli e Aldo Montano hanno litigato in diretta.