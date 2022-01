Oroscopo per il weekend, 22 gennaio 2022: i 3 segni top e i 3 segni flop!

Il cielo e le sue stelle sono in fermento, è arrivato il momento di scoprire cosa hanno da dirci gli Astri per l’Oroscopo del weekend. Durante la settimana i cambiamenti sono stati tanti, ma è proprio durante Sabato e Domenica che accadrà qualcosa di speciale per i segni zodiacali. Mercurio e Venere retrogradi stanno facendo il loro corso, come sono cambiati i posizionamenti?

Il fine settimana sarà all’insegna dell’amore! Il motivo? Perché alla Venere più lenta e riflessiva che va di pari passo con Mercurio retrogrado, si aggiunge la Luna in Bilancia! L’effetto è intenso e duraturo, perché è proprio a fine giornata che accadrà qualcosa di sensazionale, ma soprattutto di tanto atteso! Ecco la classifica dei tre segni più fortunati e dei tre più sfortunati, specialmente dopo il movimento planetario in atto.

Spazio alle stelle, perché hanno da raccontarci molto sulle relazioni amorose! Se all’inizio della settimana Mercurio e Venere retrogradi ci hanno fatto spaventare, specialmente nei rapporti con le persone che più amiamo, ecco che nel weekend tutto sembra risolversi ed andare a gonfie vele. Come? Grazie all’effetto della Luna in Bilancia!

La Luna in questione ha delle caratteristiche tipiche di un segno d’aria scaltro e ammaliante. Si tratta di un moto dei pianeti che stravolge tutti i piani programmati. Questo unito al retrogrado degli altri, aggettivo con il quale si indica il fatto che i pianeti sono più lenti e non cambiano alcuna rotta andando al contrario, ma è solo un’illusione ottica, favorisce condizioni di riflessione e di relax.

Quindi se durante la settimana vi siete arrovellati nei vostri pensieri dovuti al pianeta del pensiero, Mercurio, e subito le tensioni di Venere vi hanno fatto vivere momenti di difficoltà nei sentimenti che provate, adesso è arrivato il momento di dire stop.

Non si tratta solo di serenità, ma anche di occasioni imperdibili per i segni per essere felici e di vivere passi in avanti importanti nelle relazioni amorose. Ecco come i 3 segni più fortunati vivranno attimi magici, e che consigli dare ai 3 più sfortunati per non peggiorare le situazione.

LEGGI ANCHE -> Occhio all’Oroscopo del 19 gennaio 2022: i 3 segni top e i 3 segni flop!

Corri a vedere se sei uno dei 3 segni più fortunati!

Squadra che vince non si cambia per Aquario, Sagittario e Vergine! Sembra proprio che avete colto alla perfezione i consigli dei giorni scorsi, perché vi ritrovate nella top three senza alcun cambiamento. Gli Astri vi sono favorevoli, ma anche voi avete saputo sfruttare a vostro favore le energie dei vostri elementi naturali, rispettivamente: aria, fuoco e terra. Se sei del Toro consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

LEGGI ANCHE -> Pronti per l’Oroscopo del 20 gennaio 2022? I 3 segni top e i 3 segni flop

I nostri amici ribelli e rivoluzionari, hanno cambiato le carte in tavola diventando la versione migliore di loro stessi, cari Aquario! Vivaci, intelligenti e a volte un po’ pazzerelli, siete l’anima trasgressiva dello Zodiaco. Non avete paura di dire ciò che pensate, ma a volte non è difficile che cadiate nello sconforto. Questa volta siete stati meno pessimisti del solito, e la situazione è diventata ottimale per raggiungere ottimi obiettivi al lavoro e in amore. Specialmente in amore, sarete dei campioni! Sia i single che le coppie vivranno dei momenti di grande passione. Consigli: condividete ciò che siete senza risparmiarvi, risolverete qualche vecchia magagna, ma non importa perché i sentimenti sono pronti per essere manifestati. L’effetto di Mercurio e Venere retrogradi vi rende più consapevoli delle vecchie esperienze, e la Luna in Bilancia è la ciliegina sulla torta per fare finalmente, la mossa giusta per il vostro cuore.

Continuiamo il nostro viaggio nelle stelle con i Sagittario. Ottimisti, avventurieri e istintivi, siete un fuoco che è difficile da spegnere, anche quando state passando un periodaccio. Quando siete giù di morale siete soliti a cadere in un atteggiamento vittimistico, ma state piano piano capendo che non tutte le situazioni di questo tipo devono volgere esclusivamente su di voi, specialmente per le coppie. Amore e lavoro saranno i punti centrali della settimana prossima, ci saranno buone opportunità di crescere nei rapporti interpersonali. Consigli: avete ben seguito la scia dei moti retrogradi, adesso accogliete a pieni polmoni l’aria di relax della Luna in Bilancia, ne avete bisogno per essere carichi la settimana prossima.

Infine, abbiamo i pragmatici e concreti amici della Vergine. Chi meglio di vuoi può donare tutto sé stesso alla persona amata durante la Luna in Bilancia? Mercurio e Venere retrogradi vi hanno portato a cambiare alcuni pensieri, e per voi questo è difficile data la vostra testardaggine donata dall’elemento della terra. Sarete più vispi del solito, specialmente al lavoro sarete inarrestabili, niente può fermare la vostra efficienza, ma in amore avrete finalmente quello che desiderate. Consigli: scoprite nuovi orizzonti, questo non significa non essere più riservati, ma vuol dire andare oltre ciò che sembra, ed esplorate il vostro cuore, ve lo meritate.

Oroscopo dei 3 segni più sfortunati, attenti alle tensioni!

Passiamo al team degli sfigati del giorno, come si deve fare per aiutare Cancro, Ariete e Gemelli? Siete in rotta di collisione, il fine settimana non procede meglio per voi. E’ da Lunedì che vi scambiate di posizione senza migliorare la vostra condizione. Acqua, fuoco e aria, i vostri rispettivi elementi, stanno creando un bel finimondo nelle vostre relazioni personali. E se per gli altri la Luna in Bilancia ha degli esiti meravigliosi, per voi non si può dire lo stesso, anzi verrete delusi. Se sei del Leone consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

LEGGI ANCHE -> Corri a vedere l’Oroscopo del 21 gennaio 2022: ecco i 3 segni top e i 3 segni flop!

Iniziamo dai sensibili, calorosi, ma al tempo stesso permalosi amici del Cancro, come ve la state cavando? Nel peggiore dei modi! Con Mercurio e Venere retrogradi vi è stato detto di riflettere per essere più consapevoli di voi stessi, e non di pretendere qualcosa di cui neanche voi siete certi. Come pensate di raggiungere i vostri obiettivi al lavoro e i vostri sogni d’amore? Con la Luna in Bilancia dovrete cercare di essere presenti senza distrarvi, altrimenti il risultato sarà un fallimento. Consigli: state vicino alle persone che amate, le assenze da colmare rischiano di diventare dure come le pietre, e il cielo vi sta dando l’occasione d’amore che aspettavate. Se però non diventate più sicuri di voi e meno rancorosi, dove andrete? Restate coraggiosi.

Passiamo ai guerrieri dello Zodiaco, e in questo periodo lo siete al 200%! Si tratta dei cari Ariete, fuoco mai spento, con un’energia da vendere. Sappiamo che siete degli stacanovisti, infatti lo si constata dalla miriade di traguardi che raggiungete nel percorso professionale. Sono pochi i segni che vi tengono testa, ma la vostra impulsività e impazienza vi rendendo a volte dei cattivi compagni di lavoro e partner in amore quando vi si contraddice. Cosa ne avete fatto di Mercurio e Venere? Vi siete crogiolati nei vostri pensieri, da bravi rimuginatori, e avere atteso delle attenzioni che sapevate benissimo che non sarebbero arrivate, e vi siete innervositi. Consigli: ricordate che solo chi soffre sarà felice, e voi ne siete la rappresentazione. Avrete delle soddisfazioni, ma per calare perfettamente nel moto della Luna in Bilancia dovete fare spazio al riposo, perché è quello che vi manca e vi rende così nervosi.

Infine, ma non meno importanti, c’è il segno d’aria che più tra tutti incarna un umore ballerino, ma che riesce a fare vivere immense emozioni, Gemelli. Siete spesso il diavolo e l’acquasanta insieme, difficili da decifrare e impalpabili come il vento. Questa volta i moti retrogradi non vi hanno scalfito del tutto, ma è la Luna in Bilancia che potrebbe darvi ciò che desiderate, la serenità. Per accoglierla dovete mandare via ogni nervosismo, perché i sentimenti positivi non devono essere sommersi da quelli negativi. Consigli: non fatevi placare da chi ostacola la vostra curiosità intellettuale, prendetevi del tempo per voi stessi, la vostra spiritualità è sciupata ed occorre nutrirla con costanza.