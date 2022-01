“Ti lascio camminare da sola”: la discussa gieffina torna single, lasciata in diretta

La gieffina più discussa dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip torna single: lasciata in diretta con un messaggio su Twitter.

Nella casa del Grande Fratello Vip nascono grandi amori, ma altri possono finire. E’ il caso di una concorrente della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini che è stata lasciata con un messaggio su Twitter. Una decisione arrivata dal marito che, dopo l’ultimo confronto, ha deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore iniziata tre anni fa.

Entrata nella casa del Grande Fratello Vip solo otto giorni fa, Delia Duran è stata la protagonista indiretta anche della prima parte del reality show. Alex Belli, infatti, con il suo rapporto con Soleil Sorge, ha monopolizzato i primi mesi del reality dando vita a diversi confronti con la moglie Delia. Quest’ultima, stanca della situazione, prima di accettare di diventare concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di prendere una pausa di riflessione per capire cosa fare del matrimonio.

La decisione, tuttavia, dopo l’ultimo confronto davanti alla porta rossa della casa di Cinecittà, è stata presa da Alex Belli.

Alex Belli lascia Delia Duran: la gieffina torna single dopo un messaggio su Twitter

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Delia Duran si è lasciata andare ad uno sfogo con Sohpie Codegoni. Ignara della decisione di Alex Belli, Delia, all’ex tronista di Uomini e Donne, ha detto:

“Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c**o?! Altrimenti per queste str****te che sta facendo avrei deciso diversamente. – riporta Biccy – Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto.

Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma no è così facile. – riporta ancora Biccy – Dall’esterno è facile giudicare tutto […] La complicità con lui si è rotta comunque. Prima tra me e lui non c’erano segreti. Devo riflettere bene su quello che voglio”.

LEGGI ANCHE —> GF Vip, furiosa lite durante la pubblicità: Alex Belli abbandona lo studio

Trascorsa la notte, Alex Belli ha deciso di mettere un punto al suo matrimonio con un tweet molto chiaro. “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”, ha cinguettato l’attore.

LEGGI ANCHE —> Alex Belli massacrato: dopo Nathaly Caldonazzo, arriva il colpo del ko da Lei

Amore mio💔mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 22, 2022

Alex Belli e Delia Duran, dunque, saranno ancora protagonisti della puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 24 gennaio? Lo scopriremo nel corso della diretta.