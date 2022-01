Cristina Marino e Nina, moglie e figlia Luca Argentero: parole d’amore in diretta

Cristina Marino e Nina sono la moglie e la figlia di Luca Argentero: l’attore si lascia andare a dolci parole d’amore per la propria donna.

Cristina Marino e Nina sono le donne della vita di Luca Argentero. L’attore, protagonista della seconda stagione della fiction “Doc – Nelle tue mani” con cui sta riscuotendo un enorme successo incollando davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. Amatissimo dai fan, Luca Argentero è seguitissimo anche sui social. Per fare un regalo ai fan, Maria De Filippi lo ha invitato a C’è posta per te. Nella puntata in onda questa sera su canale 5, Luca Argentero è il regalo speciale per la protagonista di una storia.

Non è la prima volta ce Luca Argentero partecipa come ospite a C’è posta per te. In una precedente occasione, infatti, ha partecipato al programma di Maria De Filippi proprio con Cristina Marino con cui vive una storia d’amore stabile e lontano dalle luci dei riflettori. Un amore, quello tra i due attori, nato lavorando insieme sul set del film del film “Vacanze ai caraibi” e che hanno sempre protetto fa gossip e indiscrezioni varie.

Moglie e figlia Luca Argentero: le parole dell’attore per Cristina Marino e la piccola Nina

Travolti da un sentimento che è diventato sempre più forte, Luca Argentero e Cristina Marino hanno coronato il loro amore con la nascita della piccola Nina Speranza a maggio 2020. Lo scorso giugno, invece, ha coppia ha pronunciato il fatidico sì. Un matrimonio celebrato con parenti e amici e di cui la coppia ha dato l’annuncio sui social.

Innamoratissimi e molto uniti, Cristina Marino e Luca Argentero regalano spesso foto e video della loro vita di coppia ai fan stando attenti a proteggere la loro privacy. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In, l’attore si è lasciato andare a parole d’amore importanti nei confronti della moglie che gli ha regalato il dono più grande: la piccola Nina.

“Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale, che è Cristina”, ammette però Luca, che si lascia andare a parole di vero elogio per la sua compagna di vita. E’ una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi – dice – nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. E’ la donna più bella che io abbia mai visto. E’ un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”, sono le parole che Argentero ha detto ai microfoni di Mara Venier nella puntata di Domenica in trasmessa il 9 gennaio.



Una famiglia meravigliosa, dunque, quella di Luca Argentero e Cristina Marino.