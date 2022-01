Maria De Filippi regina di Canale 5: le inedite foto da giovane

Maria De Filippi da giovane: le foto di come era da ragazza la regina incontrastata della tv italiana, campionessa di ascolti del sabato sera



E’ lei la regina incontrastata del sabato sera, ma non solo. Maria De Filippi è la “Regina Mida” della tv italiana. Ogni trasmissione che inventa e gestisce è un successo clamoroso. Da Amici a C’è Posta per Te, passando per Uomini e Donne. Tutti programmi di grandissimo successo, sempre in vetta nella graduatorie Auditel. E Maria catalizza le attenzioni del pubblico anche quando ha un ruolo più marginale, come quando fa la giudice in Tu si que Vales.

La conduttrice e autrice si fa apprezzare per il suo stile, la grande sensibilità e dei modi sempre posati e cortesi. E’ una donna che affascina, cattura l’occhio con la sua eleganza (non lesina di sfoggiare gonne e tacchi altissimi, che le donano in particolar modo) ma soprattutto non è mai fuori le righe. Probabilmente, a darle il grande successo che ha è la trasmissione “C’è Posta per te”. Dove la De Filippi prova con grande sensibilità ed empatia a far ritrovare la pace a persone che hanno litigato, spesso in ambiti familiari.

Maria De Filippi, com’era la regina della tv italiana da giovane

La grande sensibilità della conduttrice la porta a ricostruire (a memoria) tutte le complesse storie, calandosi nelle rispettive parti e cercando un punto di incontro. Un ruolo che incanta il pubblico da anni. Anche per questo Maria è amatissima. Anche le sue apparizioni come ospite, ad esempio a Sanremo qualche anno fa, hanno fatto innalzare i picchi di ascolto nei minuti in cui era presente.

Maria da giovane era abbastanza diversa, con un look meno “ricercato”. Si presentava in maniera più semplice, senza il suo particolare “caschetto” sempre curato e ormai quasi iconico.

Divenne famosa soprattutto per essere la moglie del grande giornalista Maurizio Costanzo, ma col tempo si è ritagliata una dimensione tutta sua e molto importante. Oggi, oltre che conduttrice, è anche proprietaria di una grande azienda di produzioni televisive.