Quali sono i segni zodiacali più crudeli in amore? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più crudeli in amore. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più crudeli in amore, quelli che detengono il record mondiale (poco invidiabile) di cuori spezzati. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più crudeli in amore. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più crudeli in amore

Leone: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto passionali. Quando si arrabbiano o si sentono attaccate, possono perdere facilmente la lucidità e diventano particolarmente feroci. Le persone nate sotto il segno del Leone possono ferire il proprio partner anche per questioni futili.

Scorpione: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono crudeli in amore in maniera inconsapevole. Chi è nato sotto il segno dello Scorpione mette molta passione in tutto ciò che fa, anche in ambito amoroso. Quando si sente ferito, lo Scorpione tende ad essere molto vendicativo ed arriva a commettere gesti dei quali si pente, a volte troppo tardi. Le persone dello Scorpione si vendicano distruggendo il proprio partner lentamente, facendolo soffrire.

Capricorno: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non si occupano molto dei sentimenti altrui. Questo aspetto del suo carattere spinge il Capricorno ad essere crudele nei confronti del partner. Chi è nato sotto questo segno zodiacale spezza il cuore degli altri senza farsi troppi scrupoli. Chi vive una relazione con un Capricorno sa bene che potrebbe soffrire molto anche per colpe non sue.