“Soleil Sorge non mi piace”: la bomba dell’ex gieffina

La bomba dell’ex gieffina: “Soleil Sorge non mi piace“

In questa edizione del Grande Fratello Vip una cosa è certa: l’influencer Soleil Sorge fa sempre discutere.

La modella americana ha un carattere difficile e non facile da comprendere. Delle volte sembra dolcissima e gentile, mentre delle volte tira fuori gli artigli e spara a zero su tutti.

Una ex gieffina ha parlato proprio di Soleil durante un’intervista. L’ex concorrente non è d’accordo con alcuni suoi aspetti caratteriali, ma è rimasta male anche da alcuni atteggiamenti di altre vippone.

Scopriamo di chi si tratta e cosa ha rivelato

La bomba di Francesca Cipriani, ex gieffina: “Soleil Sorge non mi piace“

Francesca Cipriani è una showgirl e conduttrice televisiva. Quest’anno ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip ed è stata uno dei personaggi più amati di questa edizione. Sincera, dolce, solare e con il fare ingenuo di una bambina ha conquistato un sacco di telespettatori.

Purtroppo, Francesca decide di abbandonare il gioco per problemi di salute e per tornare dal suo futuro marito Alessandro Rossi che le ha fatto la proposta di matrimonio proprio all’interno del reality show.

La Cipriani viene invitata da Superguidatv per un’intervista riguardante la sua esperienza nella Casa del GF Vip.

La Pupa ha parlato della sua storia all’interno del programma e non ha perso l’occasione per commentare anche le ultime dinamiche che stanno avvenendo nella Casa più spiata d’Italia.

Il suo mirino punta Soleil Sorge e sgancia la bomba. “A volte è molto dolce e carina, ma come ti giri un attimo può cambiare completamente atteggiamento. E’ una persona che per me non può dare affidabilità, non mi piace” rivela Francesca e aggiunge: “A lei non interessa se ferisci delle persone, fa parte del suo essere che è molto lontano dal mio“.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, furiosa lite durante la pubblicità: Alex Belli abbandona lo studio

Alla Cipriani viene chiesto anche cosa ne pensa della nuova entrata Nathaly Caldonazzo che è divenuta la preferita dopo una sola settimana all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

“Nathaly? Non mi è piaciuta. Quando c’è stata quella discussione che riguardava Enzo Paolo, io ero dalla parte di Carmen perché è stata veramente un pessima discussione” Francesca parla del matrimonio-gate e del fatto che la figlia di Carmen abbia sofferto sentendo le parole della Caldonazzo contro sua madre.

“Anche poi contro Sonia Bruganelli, non mi è piaciuta come si è comportata. Alcune cose potrebbe anche evitare di dirle. Il modo di esprimersi che ha usato non mi è piaciuto, ogni tanto cade nel cattivo gusto nel parlare” conclude la showgirl.

LEGGI ANCHE -> Signorini mette alle strette Delia Duran. Lei lo avvisa: “Manca poco!”

Ma Francesca ha da ridire anche su Delia Duran, moglie di Alex Belli, appena entrata nella Casa: “Alla fine lei è entrata lì per entrare nel mondo dello spettacolo, la vedo anche in difficoltà, si vede che recita e che è tutta una cosa costruita. Ovvio che se fossi l’autrice del programma cavalcherei quest’onda perché poi non c’è altro da parlare, non sta succedendo null’altro, non ci sono dinamiche“.

LEGGI ANCHE -> Manuel Bortuzzo rimanda l’abbandono al GF Vip: ecco perchè

Sappiamo tutti che il personaggio più chiacchierato e discusso di questa edizione è Katia Ricciarelli, soprattutto dopo alcune affermazioni pesanti dette a Lulù Selassié e non solo.

“Katia è arrivata, più resta lì e più continua a peggiorare la situazione. Lei vuole andare via, la vedo al capolinea, penso sia arrivato il momento di tornare a casa” parla Francesca e aggiunge: “Non sta bene, non sopporta più nessuno, la vedo al limite e quando ti trovi in quelle condizioni tiri fuori il peggio di te, cose che non ti appartengono”.

Francesca Cipriani ha dimostrato di essere molto sincera sia nella Casa del Grande Fratello Vip che durante le interviste. La showgirl ha delle idee precise e ha sganciato la bomba. Brava Francesca, finalmente un personaggio che rivela i suoi pensieri in modo tranquillo, senza urlare e soprattutto senza offendere. Solo così si può avere una discussione costruttiva